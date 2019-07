Presedintele executiv al PSD Eugen Teodorovici a declarat, in legatura cu cei cativa protestatari de la sediul partidului luni seara, ca sistemul trebuie schimbat, insa acest lucru nu se intampla "in special din cauza dansilor, a celor care tipa si se impotrivesc schimbarilor in sistem", potrivit Mediafax, citat de Hotnews.ro