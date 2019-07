Politistul de la IPJ Olt, cel care a discutat cu Alexandra Macesanu, sustine ca i-a spus fetei sa inchida telefonul, pentru a putea fi sunata inapoi de politie, deoarece "asa sunt procedurile".



"Doua (conversatii - n.r.) am avut, sa stiti. Eu am vorbit de doua ori cu Alexandra. I-am cerut indicii pentru a comunica la cei de la Caracal, sa caute. Am cerut niste amanunte" a spus agentul la Romania TV, citat de News.ro.

Cu privire la acuzatiile potrivit carora nu ar fi crezut-o ca este rapita si violata, Florescu a spus:"Nu am avut nicio clipa atitudine refractara. Mi-am dat seama din ptimele cuvinte ale ei, plangea. Din contra, am spus de nenumarate ori sa stea linistita ca va ajunge un echipaj de politie la ea. Am intrebat-o cum a ajuns acolo. Noi, de la dispecerat, nu cunoastem zona Caracalului. Ea a zis ca a trecut pe langa un dig si ca este in Bold. Eu nu stiam ce e acela Bold..

Apoi mi-a zis ca «Stati putin ca am gasit o carte de vizita». In al doilea apel mi-a spus ca nu a ajuns echipajul de politie. I-am spus ca probabil sunt pe drum. Eu am zis politiei ce mi-a comunicat Alexandra. Nu erau repere concrete, decat ca a trecut pe langa un dig si ca a ajuns la Bold. Ulterior ne-am dat seama ce era acela Bold. Era un cartier marginas al Caracalului", a relatat agentul.

Politistul a explicat, de asemenea, ca nu lui i-a oferit fata detalii despre gardul locuintei in care se afla, despre caini, despre fizionomia agresorului.

"Cred ca asta a vorbit cu cei de la Caracal. Dupa ce am terminat legatura cu ea, a vorbit cu cei de la politie din Caracal. Eu am avut doua convorbiri. Primul a fost la 11:05, al doilea nu mai stiu, dar nu cred ca a durat 10 minute. Nu noua ne-a spus «Vine, vine!», ci celor din Caracal, care au stat mai mult de vorba cu ea. Eu i-am spus sa inchida telefonul, pentru a putea fi sunata inapoi de politie. Asa sunt procedurile. Ce au facut cei din Caracal, habar n-am", a mai spus agentul de politie.