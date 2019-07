Alexandra Macesanu, fata rapita, violata si ucisa de Gheorghe Dinca, a purtat, cu o ora inainte de a muri, o discutie telefonica cu politistul care a preluat apelul de la STS.





Potrivit Digi24, Alexandra a sunat la 112, iar la telefon i-a raspuns un politist care a crezut ca face o gluma si nu a luat-o in serios. Potrivit surselor, barbatul a avut o atitudine recalcitranta.

Iata cum arata discutia dintre politist si Alexandra:

Politist: Unde esti, ma?

Alexandra: In Caracal, in Caracal!

Politist: In Caracal, unde?

Alexandra: In Caracal...

Politist: Bine, bine, stai acolo. Ramai acolo ca iti trimit eu echipaj, dar nu mai tine linia ocupata.

Alexandra: Vine si ma bate iara. M-a violat!

Alexandra, in varsta de 15 ani, a fost data disparuta miercuri, iar, joi, fata a sunat la ora 11.00 de trei ori la Serviciul de Urgenta 112, anuntand ca a fost sechestrata si violata. "Ma aflu intr-o casa veche, aproape parasita, iarba in curte. Are doi caini lupi, e intr-un service", ar fi spus fata in apelul de la 112, potrivit unor surse din cadrul Politiei. Ultima convorbire s-a inchis dupa ce tanara le-a transmis politistilor „Vine, vine!” referindu-se probabil la criminalul care se apropia de ea, informeaza Adevarul.ro.