Prim-adjunctul STS, general de brigada Sorin Balan, sustine ca Serviciul nu a furnizat cele trei adrese gresite catre autoritati.



"Noi nu furnizam adrese postale pentru agentiile specializate de interventie decat in situatiile in care apelul la 112 este realizat de pe un telefon fix. Noi nu am furnizat cele trei adrese. Nici nu putem. Vreau sa va informez ca informatia de localizare preluata de la operatorii de telefonie mobila este afisata intr-un format grafic atat la operatorul STS, cat si la toate celelalte agentii, inclusiv la Politie. Nu am furnizat adrese. (...) Accesarea informatiilor de localizare au fost disponibile in sistem de la primul apel - 11,05 - iar deschiderea aplicatiei de localizare pentru prima data la operatorul de la politie s-a realizat la 12,08. Au fost solicitari ale operatorului de la politie de a asigura sprijin privind utilizarea aplicatiei de vizualizare a proiectiei informatiilor, ceea ce s-a si realizat, (...) ultimul (sprijin - n.r.) fiind la 12,32", a declarat Sorin Balan, citat de antena3.ro.

El a tinut sa mentioneze ca operatoarele STS au initiat noua apeluri pe telefonul victimei in vederea afglarii unor informatii de localizare mai clare.

"Din pacate, telefonul era inchis", a mai mentionat el.