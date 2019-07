Deputatul PNL Florin Roman solicita PSD sa sustina proiectul de lege prin care cere "exceptarea de la liberare conditionata pentru criminali, violatori, pedofili, talhari si corupti".



"Solicit PSD sa sustina proiectul de lege pe care l-am depus ca parlamentar al PNL, prin care solicitam exceptarea de la liberare conditionata, pentru criminali, violatori, pedofili, talhari si corupti.

Si are aviz favorabil de la Consiliul legislativ. Din pacate, de atunci proiectul este tinut la sertar si este blocat. PNL a atras atentia ca reducerea fractiilor de pedeapsa nu este decat o gura de oxigen pentru infractori si ca masurile luate de PSD nu fac decat sa dea mai multe drepturi infractorilor, in timp ce victimele sunt pur si simplu abandonate.

Am repetat obsesiv ca nimeni nu mai este in siguranta. PNL a solicitat un plan concret de crestere a sigurantei cetateanului. De fiecare data, ni s-a raspuns cu aroganta sau indiferenta. Acum, din pacate, suntem obligati sa asistam la tragedii abominabile si la esecul lamentabil al politicii PSD in domeniul sigurantei cetateanului. Solicit presedintelui PSD, premierul Viorica Dancila, sa ceara colegilor sai parlamentari sa voteze in regim de urgenta proiectul PNL, astfel incat, odiosul criminal de la Caracal sa putrezeasca in puscarie si nu sa fie liberat conditionat dupa 6-7 ani!", a spus Roman intr-o declaratie de presa, potrivit News.ro.