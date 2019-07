Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, luni, sesizarile formulate de USR, PNL si de presedintele Klaus Iohannis privind modificarile aduse de Parlament Codului penal si Codului de procedura penala, au precizat, pentru Agerpres, oficiali ai CCR.



Plenul Curtii Constitutionale s-a pronuntat asupra sesizarilor privind Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, sesizari formulate de deputati PNL si USR, precum si de presedintele Iohannis, asupra carora dispusese conexarea in sedinta din 4 iulie.

"In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, in ansamblul ei, este neconstitutionala. In acest sens, Curtea a retinut, in esenta, faptul ca, in cadrul procesului de reexaminare a legii, Parlamentul nu a transpus in integralitate deciziile Curtii Constitutionale incidente in materie penala. Prin urmare, Curtea a constatat ca legea criticata incalca art.147 alin.(2) din Constitutie", se precizeaza in comunicat.

Tot luni, Curtea s-a pronuntat si asupra sesizarilor privind Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, sesizari formulate de tot de PNL si USR si de seful statului, pe care le-a conexat, de asemenea.

"In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, in ansamblul ei, este neconstitutionala. Curtea a retinut in esenta ca, in cadrul procesului de reexaminare a legii ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 633 din 12 octombrie 2018, Parlamentul nu a respectat limitele procedurii de reexaminare si nu a transpus toate deciziile Curtii Constitutionale prin care s-a constatat, in cadrul controlului de constitutionalitate a posteriori, neconstitutionalitatea unor norme de procedura penala. Prin aceste motive, Curtea a constatat ca legea supusa controlului incalca art.147 alin. (2) din Constitutie", a explicat CCR.