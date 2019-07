O persoana este urmarita penal de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria sectorului 1 dupa ce ar fi postat pe Youtube un videoclip ce instiga la ura si discriminare impotriva femeilor.



Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria sectorului 1, procurori din cadrul institutiei au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de o persoana sub aspectul savarsirii infractiunii de incitare la ura sau discriminare, fapta prevazuta de articolul 369 Cod penal.

"In cursul lunii aprilie a anului 2019, o persoana de sex masculin a postat pe platforma de media online Youtube un videoclip ce instiga la ura si discriminare impotriva femeilor, videoclip ce are pana in prezent peste 17 milioane de vizualizari", noteaza procurorii in ordonanta, potrivit Agerpres.

Sursa mentionata precizeaza ca, in cursul zilei de luni, a fost efectuata o perchezitie domiciliara la o adresa din orasul Stefanesti, judetul Arges, iar ulterior efectuarii perchezitiei suspectul a fost condus la sediul Parchetului de pe langa Judecatoria sectorului 1 Bucuresti.