Medicul Vasi Radulescu reactioneaza in urma tragediei de la Caracal, sustinand ca faptul ca "oamenii reactioneaza e extrem de util, dar manipularea, indiferent de pregatirea fiecaruia, ia proportii uriase".



"Cineva m-a luat la ocara ca sunt influencer si cu toate acestea nu scriu despre subiectul care a ravasit intreaga tara. Ei bine, nu am scris pentru ca in astfel de momente in care emotia este atat de puternica, filtrele rationale cad. Si cad in draci. Uneori, emotia depaseste informatia si-n valul de pareri sensibile nu se mai verifica nimic. Faptul ca oamenii reactioneaza e extrem de util, dar manipularea, indiferent de pregatirea fiecaruia, ia proportii uriase. Am preferat sa stau un pic deoparte si sa cantaresc totul cu atentie. Trebuie sa iesi din oras ca sa masori orasul. A nu se intelege de aici ca sunt lipsit de empatie sau am motive ascunse sa nu scriu. Cred ca stiti deja parerea mea despre tara, oficiali, mecanisme care ar trebui sa ne apere. Dar, cu toata fierberea, de data asta nu am putut sa ma arunc in valtoare, mai ales ca lupt cu fenomenul fake news de niste ani buni.

Eu nu aveam cum sa cred ca politistii stateau la poarta si auzeau strigatele disperate ale fetei, fara sa intervina, ca nu aveau mandat. Nu exista asa ceva. Emotia e emotie, dar e primordiu pentru multe reactii care sunteaza anumite filtre rationale si aici nu mai vorbim despre informare, ci exact reversul ei, dezinformarea. Ok, stim ca institutiile au lacune multe, dar hai sa nu le aruncam in cap extra galeti cu rahat doar ca e contextul potrivit.

In astfel de momente e buna cantarirea cu atentie a lucrurilor si, daca se poate, abtinerea pentru o perioada. La fel a fost cu telefoanele date de vecina, iar un fake news. Talmes balmesul acesta nu e sanatos deloc.

Va rog sa nu mi-o luati in nume de rau si sa nu fie cu suparare, doar cu rol de reflectare asupra celor intamplate, la cald, la emotie", a scris Vasi Radulescu pe Facebook.