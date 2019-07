Liderul PMP, Eugen Tomac, sustine ca situatia din Caracal, la care asistam cu totii, "demonstreaza cat de mult poate costa o societate incompetenta".



"In aceste zile, o tara intreaga este revoltata pentru ca situatia la care asistam ne demonstreaza cat de mult poate costa o societate incompetenta.

Nu fac parte din categoria celor care cauta vinovati de dragul dezbaterii. Jurnalistii si comentatori sunt liberi s-o faca, dar politicenii trebuie sa caute solutii si sa le aplice pentru ca oamenii sa recapete increderea in institutii. Cunosc bine statul roman, din nefericire toate institutiile sunt pline de oameni incompetenti. De la sanatate la politie, de la adminstratie la finante, intalnesti oameni slab pregatiti, care isi construiesc evolutia profesionala pe linia descurcatului in viata, si nu prin performanta validata in timp.

Pentru ca astazi este Ziua Imnului National, cred ca indemnul “Desteapta-te romane” este de mare actualitate. E bine sa ne pretuim simbolurile, dar trebuie sa luptam pentru a scoate tara din ghearele unor mediocritati ahtiate doar dupa gloria trecatoare", a scris Eugen Tomac pe Facebook.