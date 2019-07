Inspectia Judiciara a anuntat luni dimineata ca s-a sesizat din oficiu in cazul crimelor din Caracal si a demarat cercetari referitor la modul in care magistratii implicati in caz au respectat procedurile, dar si cum au fost date publicitatii informatii din ancheta.



Comunicatul integral al Inspectiei Judiciare: "Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public despre cercetarile privind disparitia a doua persoane din judetul Olt, Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu: 1. La 26 iulie 2019 pentru verificarea modului in care au fost respectate dispozitiile procedurale de catre magistratii implicati in instrumentarea cauzei. 2. La 29 iulie 2019 pentru verificarea circumstantelor in care au fost date publicitatii presupuse informatii vizand derularea anchetei penale de catre o asociatie profesionala a magistratilor . Inspectorii judiciari vor efectua verificari prealabile in aceste cauze pentru a stabili daca exista indicii cu privire la savarsirea vreunei abateri disciplinare", se arata in comunicat, potrivit G4media.ro.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre Caracal, inspectia judiciara, autosesizat

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×