Acneea este cea mai comuna afectiune dermatologica, spun medicii. Iar pe langa factorii genetici si endocrini care determina aparitia ei, exista si cateva aspecte ce tin strict de modul in care iti ingrijesti tenul zi de zi. Despre aceste aspecte vorbim in acest articol, aducand in lumina cateva sfaturi care te ajuta sa acorzi atentia cuvenita pielii tale.



Urmeaza cele 4 reguli

Sursa foto: Kotin/ Shutterstock.com

Praful, impuritatile si alti factori externi care incarca tenul in timpul zilei contribuie intr-o mare masura la aparitia cosurilor, spun dermatologii. De aceea din rutina de seara nu ar trebui sa lipseasca urmatorii patru pasi: demachiaza, exfoliaza, tonifica si hidrateaza.

Construieste-ti un obicei zilnic din a-ti demachia tenul inainte de culcare. Indiferent cat de obosita te simti sau cat de tarziu ai ajuns acasa. Acest pas nu trebuie amanat pe a doua zi. Dupa cum stii, demachierea nu presupune doar indepartarea machiajului, ci si a bacteriilor si prafului adunat pe parcursul zilei. Iar asta te protejeaza de aparitia punctelor negre, a cosurilor si a ridurilor premature. Foloseste o lotiune demachianta, care nu irita pielea si nu o usuca.

Dupa demachiere, ideal este sa cureti tenul cu un gel exfoliant, dar nu foarte abraziv, care va indeparta excesul de sebum pe care pielea il secreta in mod natural.

In final, dupa curatare si exfoliere, tonifica tenul. Cu ajutorul unei dischete demachiante, aplica pe suprafata fetei si cea a gatului cateva picaturi de lotiune tonica, lasand pielea sa se usuce natural.

Ultimul pas si cel mai important este hidratarea pielii. Foloseste o masca hidratanta sau o crema care hraneste pielea in profunzime si ii ofera un aspect luminos, neted si placut. Ideal este sa folosesti un produs care are in compozitia sa aminoacizi sau alte vitamine si minerale, cum este si crema Cat's Purrfect Night Mask de la Sephora, care ingrijeste pielea in timpul somnului si ii asigura un aspect catifelat, revigorant si regenerant.

Sustine sanatatea tenului pornind cu alimentatia

Dermatologii sustin ca pentru o ingrijire completa a tenului nu este suficient sa ne preocupam doar de factorii externi care pot afecta sanatatea pielii (praful, impuritatile, expunerea indelungata la razele solare), ci si de factorii interni, ce tin strict de corpul nostru. Este adevarat ca un ten curat se datoreaza in mare masura modului in care il ingrijim zilnic, produselor pe care le folosim si felului in care aplicam cei patru pasi specificati anterior. Insa, la fel de importanti sunt si factorii interni, care pot cauza probleme ale tenului. Alimentatia nesanatoasa, hidratarea incorecta sau un numar insuficient de ore dormite pot duce la aparitia petelor, cosurilor, ridurilor si pot face ca tenul tau sa isi piarda vitalitatea. In topul listei produselor care pot deshidrata si usca pielea sunt alcoolul, alimentele prajite, alimentele sarate si alimentele foarte acide (branzeturi, carnea de porc, produsele de patiserie) si de aceea este bine sa le eviti. In plus, poti alege sa faci urmatoarele schimbari:



Consuma cat mai multe fructe si legume bogate in vitamina C, un nutrient cu efect reparator, antioxidant, care ajuta la detoxifierea tenului si la cicatrizarea anumitor leziuni sau cosuri;



Consuma cat mai des broccoli deoarece compusii denumiti isothiocyanate din structura sa activeaza anumite enzime din ficat care ajuta la detoxifierea corpului;



Excesul alimentar creeaza un mediu propice pentru secretia mai multor hormoni cu efect nociv asupra sanatatii si a pielii tale, de aceea este indicat sa ai mese regulate, dar cat mai sanatoase;



Bea cat mai des ceai verde, acesta inhiba activitatea enzimelor si androgenilor ce provoaca acnee.

Cu siguranta urmand macar o parte dintre indicatiile de mai sus, imbinand stilul de viata sanatos cu cei patru pasi amplifici considerabil sansele de a iti pastra tenul curat si sanatos indiferent de varsta.