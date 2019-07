Bogdan Ionescu, medic neurochirurg la Spitalul Judetean de Urgenta din Slobozia, vorbeste intr-o postare pe Facebook despre tragedia din Caracal si se intreaba daca autoritatile ar fi procedat in aceeasi masura in cazul in care in locul Alexandrei ar fi fost o fiica de procuror.



"Referitor la acea tragedie care s-a petrecut in Caracal, am pierdut un copil, pe Alexandra!

Un copil care avea tot viitorul in fata, un copil talentat si plin de viata. S-au efectuat 3 apeluri la 112, apeluri de disperare in speranta ca va fi salvata la timp.

Las si eu aici un mesaj pentru acei procurori care au coordonat acea interventie care s-a dovedit a fi o interventie esuata. Daca, copiii vostri s-ar fi aflat in situatia Alexandrei, tot asa ati fi procedat? Tot in felul acesta? Le-ati fi ordonat subalternilor sa nu intre in acea locuinta a ororilor pana nu se face ora 06:00 ?

Daca s-ar fi aflat in locul Alexandrei un alt copil, un fiu, o fiica de procuror, tot asa s-ar fi procedat? Nu intrati pana nu se elibereaza mandatul de perchezitie. Acea fata a sperat pana in ultima clipa ca va fi salvata. De aceea ultimile ei cuvinte la cel de-al treilea apel telefonic au fost: Grabiti-va, vine, vine dupa mine...

Acelea au fost ultimile cuvinte ale fetei.

Inca ceva, oameni buni, nu dati vina pe acei politisti si pe toata polita romana. Acei agenti care s-au aflat la acea locuinta nu au intervenit din cauza procurorului care a coordonat toata misiunea. Ei s-au simtit neputinciosi, procurorul este cel care coordoneaza tot, n-au intrat de teama, nu de teama acelui individ ci de teama sefilor mai mari, sunt niste simpli agenti, credeti ca nu ar fi intrat? Intrau, dar au ascultat de acel procuror. In Constitutie scrie clar ca se poate actiona si fara mandat in cazul in care viata unui om se afla in mare pericol.

Dumnezeu sa odihneasca in pace acele doua suflete nevinovate si sa le aseze la loc de cinste in Imparatia Sa.

Cu siguranta cazul acelor doua fete a marcat toata Romania, cu siguranta acest caz va ramane in istorie", a scris Bogdan Ionescu pe Facebook.