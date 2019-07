Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean, duminica seara politistii Sectiei nr. 5 Constanta au fost sesizati despre producerea unui scandal, pe o strada din municipiul Constanta. Patrula de politie a identificat un barbat, de 43 de ani, care ar fi agresat, intr-o statie de autobuz, o femeie, de 55 de ani, din Constanta.



"Politia romana loveste din nou! Un barbat, daca-l pot numi asa, a luat o femeie din statie i-a pus mana la gura si a vrut sa o violeze, avand pantalonii in vine. L-a vazut un om si a inceput sa-l alerge, apoi l-au prins baietii de la barul din cartier", descrie un martor al incidentului cele petrecute duminica seara.

Mai departe, oamenii au sunat la 112 pentru a solicita interventia Politiei.

"Au sunat la politie, iar politia le-a spus ca ei nu vin decat daca au dovezi concrete ca ar fi fost tentativa de viol ... pai ce concret vrei cand femeia aia speriata tipa ca o violeaza, iar el avea pantalonii in vine? Aveti grija pe unde umblati, mai ales noaptea, ca nu poti sti peste cine dai. Politia a venit dupa aproximativ 20-25 minute. E inadmisibil", noteaza martorul.

Barbatul a fost condus la sediul sectiei de politie, pentru audieri si dispunerea masurilor legale.

La finalul audierilor, in dimineata zilei de luni, 29 iulie, barbatul a fost retinut sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la viol, fiind introdus in arestul IPJ Constanta. El mai a mai fost condamnat pentru viol in anul 2007.

Cu privire la atitudinea politistilor de la Sectia 5, in clipa in care au preluat apelul la 112, IPJ Constanta mentioneaza ca o sa revina cu detalii.