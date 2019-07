"Pot fi aprobate chiar printr-o OUG la revenirea Parlamentului din vacanta. De exemplu, acestea sunt aspecte dintr-o prima discutie, s-a ridicat problema consimtamantului localizarii persoanei care apeleaza la 112. Nu numai din partea statului, dar si din partea operatorilor de telefonie mobila. Modificarea poate fi ca in momentul in care ai sunat la 112 ai dat deja consimtamantul ca vei fi localizat. Si acesta e un aspect legislativ care urmeaza sa fie introdus in lege. Apelul 112 inseamna si Apel voce si apel dat si gratuitatea. Trebuie pus la dispozitie acest numar scurt ca sa se transmita prin el pozitia care sa vina printr sms si atunci trebuie modificata si legislatia in acest sens", a declarat seful Departamentului de Urgenta Raed Arafat.

Acesta a precizat ca un alt subiect a fost acela a cartelelor neidentificate. "Poate fi corelat cu o adresa cu numar de buletin cu tot care sa ne permita sa stim a carei persoana e numarul folosit. O sa vedem abordarea pe care o vom propune in raportul catre premier".

A treia problema, pe termen mediu, a fost cea legata de modernizarea sistemului, Raed Arafat spunand ca in ultimul an au fost blocaje cauzate de contestatii

"Semnarea contractului cu clauza suspensiva de modernizare a sistemului STS de apelare la 112. Pe segmentul de urgenta pe fondurile europene, eligibil e IGSU. In cursul anului 2017 s-a ridicat problema modernizarii sistemului 112. S-a discutat forma prin care sa fie parteneriat cu IGSU si a doua cu STS care sa fie o institutie eligibila. Ghidul a fost modificat in anul 2018 si licitatia pentru 112 a inceput in august 2018. Unde e problema? Din 11 august 2018 si pana azi din contestatie in alta. Ce am propus noi este ca avand in vedere ca prima instanta deja s-a pronuntat in favoarea deciziei STS, STS sa mearga mai departe, semnand contractul cu entitatea care au decis ca e castigatoare, cu clauza suspensiva. Atunci exista un mod de compensare a celui care pierde profitul, de la decizia instantei. Asta inseamna ca nu mai asteptam decizia contestatiei. Se poate semna deja contractul, cu clauza suspensiva si pot incepe demersurile de modernizare a sistemului 112. Avem unul doi ani de zile ca termen, care presupune modernizarea softului, a calculatoarelor cu soft invechit. Asta nu inseamna ca trebuie sa asteptam doi ani. In cazul in catre adoptam masurile pe termen scurt, pe care le-am zis initial vom putea deja sa folosim sistmeul AML, cu limitarile care exista, dar asta inseamna ca il putem introduce speram in cursul acestui an", a mai spus Raed Arafat.