Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, afirma ca 2019 va fi al treilea an consecutiv bun in agricultura, chiar daca seceta "a ciupit" din productie in anumite zone, iar la calitate "a umblat un pic ploaia".

"Pe de o parte, seceta ne-a ciupit ceva din productie in anumite zone, iar la calitate a umblat un pic ploaia, dar ne-a ajutat la celelalte culturi. A luat dintr-o parte simplu si a pus dublu la celelalte. Desi nu putem spune acum ce productii avem pana in prezent, pentru ca deformam piata, putem spune ca o apreciere ca va fi al treilea an consecutiv bun in agricultura, fara precedent in istoria tarii, bine pentru fermieri, bine pentru tara. Aceasta este bucuria celui care va vorbeste, in rest sunt discutii", a declarat pentru Agerpres ministrul Agriculturii, Petre Daea.

In ceea ce priveste recoltatul la grau, orz si orzoaica, seful MADR a precizat ca este aproape de finalizare, cel mai probabil in cursul saptamanii viitoare se va incheia.

"Vremea aceasta extrema ne-a intarziat putin recoltatul. La ora actuala avem recoltata la orz 99,37% din suprafata, 99% la orzoaica, 65% la orzoaica de primavara, 92% din suprafata la rapita, 94% la mazare si 83%, la grau. Saptamana viitoare lucrurile se incheie la recoltat. Daca ar fi fost vremea buna nu ne trebuia mai mult de 10 zile, sigur, daca s-ar coace uniform in tara. Sunt inca zone ale tarii unde vegetatia mai lucreaza, cum e in interiorul Carpatilor, cum e pe la Covasna, Harghita, Neamt, in special in zonele de munte", a precizat Daea.

Potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in toamna anului trecut au fost insamantate peste trei milioane de hectare cu grau, orz si rapita, graul ocupand peste 70% din aceasta suprafata.

Astfel, in toamna anului 2018 s-a insamantat o suprafata de 3.004.800 hectare, din care graul ocupa 2.191.682 hectare, orzul 266.585 hectare si rapita 476.936 hectare.