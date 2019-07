Un medic psihiatru din Bucuresti, Gabriel Diaconu, a prezentat detaliat, intr-o postare pe pagina sa de Facebook mai multe detalii tehnice de care anchetatorii ar trebui, in mod obligatoriu, sa tina cont in cadrul crimei din Caracal.

"Vreau sa explic, pe larg, cateva lucruri tehnice care probabil ocupa mintea celor dornici ca in cazul de la Caracal sa se faca dreptate.

Am sa incep cu felul in care se obtin probele relevante pentru ancheta, si locul ocupat de expertiza forensica (medico-legala), dar si ce-ar trebui sa fie interviul informat psihologic-criminologic al suspectului, evaluarea lui medico-legala psihiatrica la acest moment al anchetei, si apoi am sa trag cateva concluzii pe fond.

Unele dintre descrierile care urmeaza sunt grafice, astfel ca merita discretie, si consideratie

Din start, am sa spun un lucru care-mi pare fundamental. Daca, si insist - daca! - locuinta persoanei aflate in custodia politiei este o scena a crimei, felul in care autoritatile au delimitat acest loc de priviri curioase a fost suboptimal. In forensica moderna, este crucial ca numarul persoanelor care interactioneaza cu scena crimei sa fie redus la minim, respectiv ca aceste persoane sa poarte echipament special de protectie, incat propriul lor ADN, propria lor biologie sa nu contamineze probele prelevate. Perimetrul trebuie clar delimitat cu cordoane speciale, dincolo de care se inregistreaza fiecare persoana care este implicata in ancheta. Spun aceste lucruri spre aducere aminte ca ”oasele” gasite la fata locului, precum si obiectele decorative (”bijuterii”) au fost puse pe o patura, in loc sa fie stranse individual, puse in pungi sterile etichetate, cu eticheta individuala.

O scena a crimei nu este obligatoriu sa fie sangeroasa, daca moartea victimei s-a produs prin blocarea cailor respiratorii, sau traumatisme inchise, sau prin administrarea unei substante toxice. Pe de alta parte instalarea mortii se face cu relaxare sfincteriana. Atat urina, cat si materiile fecale contin epiteliu/ resturi epiteliale care pot reprezenta un punct de plecare pentru o analiza avansata.

Ideal se cauta de la fire de par, unghii, fragmente tegumentare, alte tesuturi, pana la - cum e cazul de fata - dinti, oase etc. Incendierea/ incinerarea unor tesuturi biologice produce degradarea lor termica, si functie de temperatura arderii poate duce la calcinare, deci compromiterea ADN-ului.

Drept urmare - daca ADN-ul nu este intact, integru sau nu poate fi multiplicat prin PCR/ LCR (reactie polimeraza/ ligaza in lant), soft-ul de analiza nu poate produce o statistica relevanta. Adauga la asta faptul ca doar un procent foarte mic din ADN-ul uman este unic/ individual (unele studii spun ca undeva la 0.1% e tipic), si vei intelege ca testarea ADN este un mijloc foarte util, dar nu infailibil.

Intra aici in scena specialistii in imagistica/ radiologie forensica. Un expert forensic se va uita la dinti, fragmentele oasese recuperate si va cauta, intr-o prima faza, sa emita o ipoteza cu privire la a) varsta persoanei careia ii apartin la momentul decesului, b) daca era barbat sau femeie (functie de caracteristici antropomentrice), c) daca persoana respectiva suferea de o anumita afectiune sau daca exista in fragmentele osoase sau dinti indicii inclusiv despre cauza mortii. Dintii prezinta unicul avantaj ca, prin prezenta smaltului dentar, sunt relativ rezistenti la arderea incompleta (mai putin calcinare), si contin tesut biologic suficient pentru o eventuala analiza ADN.

Analiza fragmentelor osoase este pretioasa si prin evaluarea structurii lor interne, eventuale traiecte de fractura, de la care se poate construi un eventual mecanism al ruperii lor (daca a fost traumatic, daca obiectul traumatizant a fost ascutit sau bont, sau daca ruperea lor s-a facut prin alt mecanism, spre exemplu interactiunea cu o substanta chimica oarecare).

Stiinta a ajuns atat de performanta incat, prin evaluarea anumitor izotopi, se poate stabili cu relativa precizie timpul scurs de la momentul la care acele oase nu au mai primit hrana, prin raportul dintre anumiti izotopi. Asa stim, spre exemplu, varsta aproximativa a oaselor/ fosilelor gasite de arheologi.

Admisibilitatea acestor probe este posibila DOAR daca au fost recoltate corect, conform protocoalelor, daca au fost evaluate conform, si daca raportul este echivoc. Ele pot fi contestate fie pe fond, ori pe forma, de catre aparare. Doar probele admise in dosar contribuie la fundamentarea acestuia.

Vreau sa ma indrept, mai departe, asupra evaluarii psihice a suspectului, atat in scop psihologic criminologic, dar si medico-legal psihiatric. Vorbim, aici, de doua lucruri distincte. Am sa incep cu expertiza medico-legala psihiatrica.

Rostul ei, intr-o faza preliminara a urmarii penale, este sa stabileasca daca suspectul intelege calitatea lui de suspect, daca isi poate organiza apararea, respectiv daca prezinta un pericol iminent pentru sanatatea lui, atat medical dar si psihiatric (risc de suicid). Mai departe, expertiza se concentreaza pe alte cateva aspecte relevante, anume diagnoza eventualei psihopatologii, prognoza discernamantului la momentul savarsirii faptei (doar daca fapta este recenta), si - nu in ultimul rand - capacitatea persoanei de a participa la proces. Expertiza include interviul cu psihiatri specialisti, precum si evaluarea standardizata psihologica, folosind instrumente standard. Raportul de expertiza este util si in faza de judecata, dar si in faza de sentinta, unde poate constitui un factor care sa influenteze natura, si severitatea, pedepsei.

Evaluarea psihologic-criminologica adauga expertizei medico-legale psihiatrice o dimensiune mult necesara, anume analiza motivatiei infractorului dintr-o perspectiva specifica specialitatii. Prin asta, psihologia criminologica observa ca determinarea criminala nu este obligatoriu rationala, sau rationalizabila, dar si ca homicidul are la baza universul fantasmatic de violenta si sexualitate al agresorului, si ca deci comportamentul lui, in aceasta diateza, reflecta un univers intern deviant. Utilitatea acestei analize este ca daca intelegi mintea criminala, e mai lesne sa identifici narativa lui personala, dar si mobilul, si mecanismul prin care crima se produce.

In cele din urma, un dosar bine construit reintregeste acest corp foarte divers de dovezi/ probe, al caror rost in narativa crimei este crucial.

Oasele spun o poveste. Dintii spun o poveste. Totul spune o poveste, inclusiv tacerea suspectului.

Drept concluzie, testul adevarat al momentului este cat de bine se pot organiza profesional anchetatorii, cat de onesti vor fi ei privind nevoia logistica, prezenta expertizei, si eventuala nevoie de expertiza suplimentara, specifica. Ochii unei tari sunt atent indreptati asupra lor", a scris medicul pe Facebook.