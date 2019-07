Criminalistul Bogdan Banica a scris un mesaj pe contul sau de Facebook in care arata ca agentii din strada nu se fac vinovati de tragedia de la Caracal.

"Nu, nu psihopatul asta e vinovatul principal pentru ce se intampla in tarisoara asta. In speta da, el e, si daca i se va proba vinovatia, sa raspunda in fata legii!

Principalii vinovati sunteti voi, gulerele albe, cei ce promovati in functii de conducere incompetenti, fini si cumatri, incompetenta ucide, oameni buni! Ne trezim?!

Nu agentul din strada trebuie invinovatit pentru ca nu si-a permis sa incalce un ordin al procurorului de caz!

Luati-va de gat cu acest STS total ineficient (nu e prima data cand au demonstrat-o), luati-va de piept cu Ministerul Public, cu judecatorii din Ministerul Justitiei, scuipati-i pe maharii ce isi promoveaza beizadelele, dar nu aruncati cu pietre in agentul din strada!

Pentru capital de imagine, pentru ca trebuie un tap ispasitor, e cel mai comod sa lovim in cel mai lipsit de aparare, nu-i asa?

Opriti mafia promovarilor si sclavilor imputerniciti, domnule ministru Moga, si veti vedea ca lucrurile se vor schimba. Organizati concursuri de promovare REALE!

Pana atunci, saptamanal, daca nu zilnic, ne vom demonstra neputinta, institutionala si nu personala!

Pana nu schimbati asta nu aveti nicio competenta sa spuneti ca vreti ADEVAR, domnule ministru! Pana nu se va renunta la demagogie, pana nu va avea loc o reforma din temelii a Politiei Romane, vor mai muri nevinovati, si inca multi!

Asumati-va asta, inca de la inceputul mandatului, domnule ministru Moga!", a scris Bogdan Banica pe Facebook.