Artistul Tudor Chirila considera ca ceea ce s-a intamplat la Caracal este, pentru cetatenii Romaniei, inca un "rezultat" al coruptiei si coruptibilitatii".

"Este greu sa postezi obiectiv despre ce s-a intamplat la Caracal. Toti cei cu care am vorbit sunt indignati si sufocati de sentimentul neputintei. Romania a ajuns la un nivel pentru care trebuie inventat vocabular nou. Un vocabular socant care sa ne trezeasca. Incompetenta, prostie, nepasare, absurditate, rea vointa, smecherie, hotie, hoti, infractori, grup infractional organizat, mafie politica, lipsa de empatie, politruci, nesimtire, nerusinare sunt cuvinte care si-au pierdut forta. Ultrafolosite, ele s-au tocit de sens. Am ajuns sa vorbim despre absurd ca despre o plata a unei facturi. Nu mai avem capacitatea de a ne indigna. Nu ne mai indignam in legatura cu nimic, la niciun fel de eveniment tragic care vorbeste (a cata oara??) despre situatia incredibila in care a ajuns tara noastra. Suntem lipsiti de speranta ca putem sa resetam MENTALITATEA unui popor anesteziat definitiv, programat sa nu vada decat orizontul ingust individual in care ne zbatem ca niste mormoloci cautand supravietuirea. Este ceva iremediabil defect in felul in care actionam si reactionam la evenimente tragice. Ce s-a intamplat la Caracal este profund legat de ce s-a intamplat la Colectiv sau in cazul Sorinei sau in miile de cazuri in care dramele individuale au loc cu concursul larg al unor autoritati incompetente si dezumanizate.

Dezumanizare e un cuvant potrivit pentru ce traim acum. Sensul in care il folosesc e ala care decojeste de pe notiunea de Om orice forma de minima atentie la lumea din jurul nostru, la nevoile celor de langa noi. Nu mai traim decat pentru noi, se vede in cum parcam, in cum conducem, in cum ne vorbim, in cat de mult ne pasa de ceea ce avem in comun, in disperarea de a demonstra ca interlocutorul nostru e prost.

Codul rosu al inteligentei morale si emotionale s-a aprins de mult. Cand prim ministrul tarii tale se numeste Viorica Dancila si cand tot, dar absolut tot aparatul administrativ, de la guvern pana la administratiile locale, este capturat de o retea bine pusa la punct de soldati ai smecheriei si capatuielii, avem imaginea clara a Romaniei de azi. Romania este in colaps. Este bine sa stim asta in fiecare zi in care ne deplasam pe strada, pentru ca se pare ca nu suntem deloc la adapost de asemenea tragedii, iar tara nu pare sa se repare. Romania este in stare de avarie, numai ca pentru noi avarie a ajuns sa aiba alta semnificatie: e doar o forma de a anunta ca esti ocupat, grabit si vii imediat dupa ce ai lasat masina blocand singura banda a unei strazi sau o trecere de pietoni.

Nu stiu care e solutia la criza Romaniei. Nu am asemenea co mpetente. Stiu doar ca daca vrem sa mai avem vreo cat de mica sansa la decenta trebuie sa apelam la educatie. Un om caruia sa-i pese de altii si sa fie receptiv la comunitatea in care traieste se formeaza din cresa si gradinita. Acolo unde educatoarea ar trebui sa-i explice copilului ca orice actiune a lui are un impact in lumea in care traieste. Si ca inactiv si nepasator nu este o varianta. Cu conditia ca educatoarea sa fie educata. Nu stiu insa cum ne putem educa noi, cei care vorbim despre educatia copiiilor nostri si intretinem esecul numit Romania.

PS. O familie este in doliu si si-a pierdut copilul de 15 ani. Copilul de 15 ani ar fi putut fi salvat. Oare reusim cu adevarat sa ne inchipuim pentru o secunda ce traiesc acei parinti? Avem puterea sa ne imaginam pentru o secunda cum un perete imens de beton negru s-a prabusit asurzitor la un centimetru de ochii acestor oameni? Vedem cu ochii mintii cum ei nu mai intrevad nicio speranta? Nu, nu putem face asta.

PS2. Pentru Viorica Dancila si "clasa politica" e doar o intamplare nefericita, un viciu de sistem, o greseala.

Pentru cetatenii Romaniei este inca un "rezultat" al coruptiei si coruptibilitatii", a scris Tudor Chirila pe Facebook.