Alin Dinca, liderul formatiei Trooper, a postat un mesaj dur la adresa autoritatilor, pe pagina personala de Facebook, despre crima din Caracal.

"Trec orele si eu nu pot sa ma linistesc. Nu dorm, nu fac treaba, nu fac nimic. Nu pot sa-mi scot din cap faptul ca un copil a cerut ajutorul statului si a primit umilinta si moarte. Prin ce clipe a trecut copilul asta curajos... nu pot sa stiu. Am vazut filme, am auzit discutii, insa nu avem noi cum sa stim ce simti cand un criminal este in fata ta si esti constient ca ai sa mori in chinuri.

Copilul asta curajos a dat trei telefoane la 112. Nu a sunat la mama, nu a sunat la tata, nici la prieteni sau rude. A sunat la baietii aia care au sisteme de zeci de milioane.

Seful politiei Caracal este un analfabet functional care nu a reusit sa treaca examenul pentru functia pe care o are. Dar in Romania conteaza relatiile. Atat.

Nu uitati un cuvant: PROCUROR. Sa nu il uitati. O sa ne lovim des de el in perioada urmatoare. Oare procurorii fac puscarie? Acum e momentul.

Ma intreb cati politicieni vor incerca sa urce pe "valul" asta de sange. Cred ca multi. Asa cum au facut si in cazul Colectiv.

Oare acum se va schimba ceva? Nu ma intereseaza cateva demisii. Apa de ploaie. Vreau sa vad pedepse reale. Reale. Reale. Reale. Reale!!! Vreau sa vad vinovati platind!!! Vreau sa vad un procuror incatusat!

Mor oameni pentru ca statul asta nu da doi bani pe sclavi. Au murit in Colectiv, au murit in maternitati, au murit in wc-ul din curtea scolii, au murit pe drumurile mizerabile ale Romaniei, au murit de frig in casa, au murit... Au murit si nu se mai intorc. Nici acum, nici dupa 6 dimineata... procurorule.

Politistii faceau misto de mama primei fete disparute. Iar mai apoi de tatal Alexandrei. Ca fetele au fugit cu baietii. Jegosilor! Misoginilor! Sper sa va duceti dracului. Pazitori de case ce sunteti!

Nu pot sa ma gandesc la altceva...

Uite asta a vazut Alexandra. Fix fata asta! Este ultima fata vazuta inainte de moarte", a scris Alin Dinca pe Facebook.