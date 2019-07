Patriarhia Romana isi exprima compasiunea si solidaritatea cu familia Alexandrei Macesanu, fata disparuta din comuna Dobrosloveni, judetul Olt.

"Patriarhia Romana isi exprima sincera compasiune si solidaritate fata de durerea prin care trece familia tinerei Alexandra Macesanu, victima unei rapiri care a indignat puternic societatea romaneasca in aceste zile. In asteptarea rezultatului cert al anchetei autoritatilor care cerceteaza acest caz cutremurator, Patriarhia Romana indeamna pe toti preotii si credinciosii sa o pomeneasca in rugaciuni pe Alexandra, pe parintii si rudele indurerate ale acesteia", se arata intr-un comunicat transmis sambata Agerpres.

Patriarhia isi exprima "speranta ca acest caz va fi elucidat in cel mai scurt timp posibil de catre autoritati, iar cei vinovati vor fi pedepsiti conform legilor in vigoare".

"Totodata, ne ingrijoreaza numarul crescand al femeilor care devin victime ale violentei si ale traficului de persoane, fapt care degradeaza demnitatea umana si pacea sociala. In acest sens, pe langa rugaciune, trebuie intensificate actiunea de solidaritate cu familiile afectate si promovarea unui comportament responsabil in societate", mai spune Patriarhia in comunicatul citat.

Miercuri, Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut dupa ce a plecat spre municipiul Caracal cu o masina "la ocazie". Minora a sunat de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla. Anchetatorii au inceput perchezitia domiciliara la locuinta barbatului de 66 de ani vineri dimineata, la circa 19 ore de la apelul fetei.