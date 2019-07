Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Suspectul in cazul fetelor disparute in Caracal, Gheorghe Dinca - poreclit "Popicu" - a fost retinut sambata dimineata, a anuntat DIICOT. In jurul orei 13:00, el a fost adus la mandat, la Tribunalul Dolj.

Lacul din apropierea locuintei lui este cercetat de scafandri, in cautarea unor noi probe, informeaza Stirileprotv.ro.

Potrivit avocatului inculpatului, Alexandru Bogdan, pana in acest moment nu exista probe pentru ca Dinca sa fie acuzat de comiterea infractiunii de crima, iar in fata anchetatorilor inculpatul a descris ce a facut in perioada in care este banuit ca ar fi comis faptele.

"Activitatile descrise de el in aceasta perioada nu includ vreo activitate infractionala. (...) Din ceea ce am observat, nu prea sunt persoane pe care sa le indice ca martor. Sunt niste indicii care se pot ridica si la nivel de proba, insa nu sunt suficiente pentru o acuzatie atat de grava, probele urmand sa se stabileasca prin expertiza de specialitate, pentru a se vedea inclusiv de ce natura erau acele oase care s-au descoperit. Este prematur sa se discute despre vinovatie in baza acestor indicii", a afirmat avocatul Alexandru Bogdan, desemnat de Baroul Dolj sa il reprezinte pe inculpat.

Potrivit acestuia, apelul la numarul 112 efectuat de tanara de 15 ani era de pe telefonul inculpatului, insa Dinca nu a recunoscut.