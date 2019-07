Dependenta de telefoane mobile poate duce la o crestere semnificativa in greutate si la dezvoltarea a numeroase afectiuni potential mortale, potrivit unui nou studiu preluat sambata de Xinhua.

Persoanele aflate la varsta adulta tanara care utilizeaza telefoanele mobile mai mult de de cinci ore pe zi au un risc cu 43% mai mare de a dezvolta obezitate si alte afectiuni asociate, inclusiv boli cardiace, potrivit cercetatorilor din Columbia.

"Petrecerea unui timp indelungat in fata telefonului mobil contribuie la dezvoltarea unor comportamente sedentare si reduce timpul dedicat activitatii fizice, crescand riscul de deces prematur, diabet, boli cardiace, diferite tipuri de cancer, disconfort osteoarticular si simptome musculo-scheletice", a precizat Mirary Mantilla-Morron, specialista in reabilitare vasculara si pulmonara la Universitatea Simon Bolivar (SBU) din Columbia.

La studiul desfasurat in perioada iunie-decembrie 2018 au participat 1.060 de studenti, 700 femei si 360 de barbati, cu varste de 19-20 de ani, care frecventau Facultatea de Stiinte Medicale a SBU.

Cercetatorii au ajuns la concluzia ca studentii care folosesc un timp indelungat telefoanele mobile ''au o probabilitate de doua ori mai mare de a consuma bauturi racoritoare, alimente fast food, dulciuri, snackuri si de a avea o activitate fizica redusa''.

Mantilla-Morron, care este si autoarea principala a studiului, spune ca este ''important ca populatia sa stie si sa fie constienta de faptul ca, desi tehnologia mobila este fara indoiala atractiva pentru functiile sale multiple, portabilitate, confort, acces la numeroase servicii, surse de informatie si divertisment, ar trebui sa fie folosita si pentru imbunatatirea obiceiurilor si comportamentelor sanatoase''.

O potentiala legatura intre tehnologie si obezitate necesita o analiza suplimentara, in contextul in care peste 1,9 miliarde de adulti din intreaga lume erau supraponderali in 2016, dintre care 650 de milioane, obezi, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).

"Am determinat de asemenea ca timpul pe care o persoana il petrece utilizand diferite tehnologii - in special folosirea prelungita a telefoanelor mobile - este asociat cu dezvoltarea obezitatii", a mai precizat cercetatoarea.