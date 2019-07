Politistul Marian Godina spune, despre cazul fetei ucise la Caracal, ca oamenii nu ar trebui sa se bucure de demisii si demiteri, pentru ca lucrurile nu se vor schimba prea curand.

"Cand am avut probleme la IPJ Brasov, niste politisti de la IPJ Dolj au organizat un protest in fata IPJ Brasov. Dintre colegii mei, cei de la Brasov, nu a participat nimeni. Nici macar unul.

Cand am avut lansarea de carte in Brasov, dintre colegii mei de la rutiera nu a venit nimeni. Nici macar unul.

Cand m-am mutat de la rutiera, am eliberat fisetul unde imi tinusem lucrurile timp de 10 ani si, fara sa vad, am uitat in dulap o fotografie A4 cu mine, care era intoarsa cu fata in jos. Peste ceva timp, cand probabil fisetul a fost ocupat de alt coleg, cineva mi-a trimis o poza cu respectiva fotografie. Era in cosul de gunoi. Vreunul dintre cei care au beneficiat de pe urma lucrurilor pe care le reusisem, a gasit de cuviinta sa o arunce la gunoi, iar probabil ca ceilalti s-au amuzat.

Pe grupurile de politisti de pe FB, cand apare o postare despre mine, majoritatea comentariilor sunt jignitoare la adresa mea.

Multi dintre cei care s-au bucurat cand am deschis gura si am vorbit, s-au intrebat apoi, plini de invidie, cum de nu sunt dat afara si de ce nu imi vad de treaba mea.

Am facut introducerea asta ca sa inteleaga unii cat de multe motive am sa iau apararea politistilor. Cam niciunul. In plus, credeti-ma ca stiu foarte bine cum sunt unii politisti.

Daca am scris despre unele cazuri, nu am facut altceva decat sa prezint situatia reala, nu asa cum era prezentata in presa sau de influencerii de pe net.

Am scris de politistul din cazul Boureanu, cel care era facut tocanita pe la mocirla tv, desi actionase legal, fapt dovedit mai apoi si de instanta.

La fel a fost cu politistii care il oprisera pe Ilie Nastase. Si ei au avut parte de acelasi tratament in presa si in multe dintre comentariile de pe net. Si ei actionasera legal.

Asadar, intentia mea nu e sa iau apararea vreunui politist, dar ma doare cand vad cum se manipuleaza si cum unii sunt acuzati degeaba.

Primesc, de ieri, in continuu, mesaje legate de cazul de la Caracal. Unii mi-au spus ca le e scarba de mine, unii ca ar trebui sa-mi fie rusine, altii, pe un ton superior, ma intrebau ce mai am de zis acum? Cum le mai iau eu apararea politistilor?

Am sa le raspund acum:

Daca eu am vreo vina in acest caz, tu, omule care te revolti trimitandu-i mesaje lui Godina (un simplu agent de politie) esti cel putin la fel de vinovat ca mine. Asa ai simtit ca ai luat atitudine? Trimitandu-mi mie mesaje sa ma injuri si sa ma certi?

In cazul in care nu stiai, eu nu am nicio putere de decizie in acest minister, nu eu i-am facut politisti pe cei implicati in caz, nu eu l-am trimis pe procurorul ala sa astepte dupa mandate.

Cu toate astea, m-am simtit ieri groaznic si mi-am cautat vina. Am si gasit-o. Nu am facut mai mult pentru a schimba ceva. Asta desi am iesit la proteste riscand mult mai mult decat cei care imi trimit mesaje spunandu-mi sa imi fie rusine. Dar da, imi este rusine si nu am ce sa spun in apararea colegilor care au ajuns la o adresa la 19 ore de la un apel. Simt aceeasi revolta ca multi dintre voi.

Dar…exista intotdeauna un dar.

Sa ne amintim cazul Sorina.

Dupa ce fusesera epuizate toate caile amiabile de a lua fetita si a o da parintilor adoptivi, un procuror intra in casa. Cu mandat, politie, mascati etc. Desi imaginile sunt greu de privit, ca ne place sau nu, acea procuroare a fost cea care a solutionat speta care trena de atata timp, respectiv a dat copilul parintilor adoptivi, copilul e acum in SUA si canta la pian, iar daca vreodata va avea nevoie, in loc de 112 va apela 911.

Ce reactii au fost apoi? De la procuroare la politisti, au fost facuti praf peste tot.

Sa ne inchipuim ca va fi un nou caz Sorina. Realizati ca daca asistentul maternal va refuza sa dea copilul, nu ar exista nimeni in acest moment care sa ia masuri? S-ar mai duce cineva sa intre peste el cu politia? Si-ar mai asuma vreun procuror sa ajunga cercetat si sa apara non stop la tv?

Nu am date oficiale despre cazul de la Caracal, stiu cam ce stiti si voi, dar incerc sa disting minciunile de realitate si sa inteleg ce a fost acolo.

As baga mana in foc ca acel procuror nu a intrat in casa, neavand certitudinea ca adresa e corecta si fiind incremenit de teama raspunderii. Lasitatea in forma pura, boala noastra, cea care dispare subit in spatele tastaturilor.

Sunt sigur ca si-a zis sa astepte mandatul cu ora 6, tocmai ca raspunderea sa nu pice pe el. „Sa fie acoperit de hartii” cum se zice prin popor.

De asemenea, exclud varianta, si orice om rational ar trebui sa faca asta, ca in timp ce se auzeau tipetele fetei din casa, politistii asteptau la poarta sa se faca ora 6. Serios acum, cat de naiv sa fii sa crezi asa ceva?

Ma intreba cineva ce faceam daca eram acolo cu un procuror si imi zicea sa nu intru pana la 6. Nu ar fi usor sa fac pe viteazul si sa spun acum de pe margine ca eu as fi intrat oricum? Poate ca i-as fi dat si o palma procurorului ca sa se dea la o parte? Exclus.

As fi facut asta doar daca s-ar fi auzit tipete din casa. Asta ar fi facut si cei care erau acolo, nu am niciun dubiu. Oameni buni, orice politist, cat ar fi de idiot, ar intra intr-o casa din care se aud tipete in conditiile astea, mai ales ca are lege care il acopera. Ba mai mult, ar fi intrat chiar daca nu era o lege care sa-i dea dreptul asta.

Nu va bucurati de demisii si demiteri. E praf in ochi, lucrurile nu se vor schimba prea curand

Si nu uitati: societatea are exact institutiile pe care le merita, cu oameni proveniti din randurile ei. Tot societatea e cea care se bucura cand un destept vrea sa interzica radarele, cea care a stat pasiva la macelarirea legilor, cea care accepta sa fie condusa de agramati si cea care tace resemnata atunci cand plateste bilet pentru un concert, in timp ce privilegiatii se uita moca.

Imi pare rau ca, din postura in care sunt, nu pot face mai mult decat sa scriu, dar totusi decontez de fiecare data incompetenta Politiei Romane.

Sa aveti un week-end bun!

P.S. Rog „influensarele” de pe net sa ma scuze ca am pus poza cu omul asta, ca doar are si el dreptul la imagine", a scris Marian Godina pe blogul sau.