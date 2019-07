Prezentatorul de televiziune Dan Negru sustine ca "razbunarea personala e solutia cand statul nu mai exista", dandu-l exemplu pe lituanianul Drasius Kedys a carui fetita de 6 ani a fost agresata sexual de un pedofil influent, care si-a facut singur dreptate.

"Drama fetei ucisa la Caracal mi-a amintit de Drasius Kedys, lituanianul a carui fetita de 6 ani a fost agresata sexual de un pedofil influent.

Tatal si-a cautat dreptatea in tribunale, a trimis petitii la Parlamentul European si avut chiar puterea sa-si filmeze fetita povestind cum a fost violata!

Pentru ca nimeni nu l-a luat in seama,Drasius, fost luptator in trupele speciale, si-a facut singur dreptate si i-a executat pe toti cei implicati in molestarea fetitei lui.

Agresorului i-a tras doua gloante in organele genitale si un glonte in cap.

Cautat apoi de politie si-a atras simpatia in toata lumea!

Totusi, dupa cateva saptamani, Drasius a fost gasit mort.

Sistemul corupt l-a invins dar el ramane o emblema a celor care-si fac dreptate singuri!

Trump l-a dat exemplu cand a cerut pedeapsa cu moartea in America!

Orice tara care nu poate avea grija de copiii ei va ajunge la Drasius Kedys!

PENTRU CA EXISTA UN DRASIUS IN FIECARE TATA!

Si atunci niciun 112 nu va mai conta!

Spre asta ne indreptam?!

Razbunarea personala e solutia cand statul nu mai exista!", a scris Dan Negru pe Facebook.