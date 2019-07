Premierul Viorica Dancila face apel la presedinte pentru o analiza in cadrul CSAT, in urma catreia sa se stabileasca responsabilitatea STS.

Crima din Caracal este o drama cumplita, o tragedie care ne-a inghetat inimile. Ca mama, sunt alaturi de rudele aflate in suferinta si voi face tot ceea ce imi sta in putinta pentru a le sprijini.

Ca prim-ministru, solicit imperativ o ancheta completa si elucidarea de urgenta a acestui caz, motiv pentru care am dispus alocarea tuturor resurselor necesare din partea Politiei Romane si deplasarea de urgenta a Ministrului Afacerilor Interne la Caracal.

De asemenea, fac un apel catre Presedinte pentru o analiza riguroasa in sedinta de CSAT de marti, in special a responsabilitatii STS in acest caz.

Cine a gresit va plati.

Este un apel ferm catre toate institutiile implicate sa analizeze si sa impuna sanctiuni severe, dar si sa corecteze eventuale vulnerabilitati si vicii de procedura, pentru ca astfel de tragedii sa nu se mai intample.

Seful Politiei Romane a fost demis

Asa cum am mai declarat, urmaresc indeaproape ancheta de la Olt si sunt in permanenta legatura cu Ministrul Afacerilor Interne pentru actualizari. Domnul Nicolae Moga se afla la Caracal si va ramane acolo atat cat este necesar. Vom analiza toate cauzele acestei tragedii si vom lua toate masurile necesare, ferm si rapid.

Ma voi ocupa personal de toti cei care nu mai au ce cauta in sistem, astfel incat tragedii de genul acesta sa nu se mai intample.

Seful Politiei Romane a fost demis, am mai cerut demisia prefectului judetului Olt si a sefului Inspectoratului Judetean. De la cel mai inalt nivel pana la ultimul responsabil, cei vinovati trebuie sa plateasca.

STS deocamdata a raspuns in cel mai iresponsabil mod la toate intrebarile. Ii solicit personal directorului serviciului lamuriri in acest caz, in cel mai scurt timp.

Dar oricare ar fi raspunsul, este inadmisibil sa nu existe acuratete in localizare in secolul 21", a scris Viorica Dancila pe Facebook.