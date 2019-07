Cristian Tudor Popescu a declarat vineri seara la Digi24 ca este atat de coplesit de cazul Alexandrei, tanara ucisa la Caracal, incat nu poate face comentarii si a preferat sa citeasca un text scris pe aceasta tema.

"Nu ma simt in stare, imi cer iertare dvs. si telespectatorilor Digi24, nu ma simt in stare sa vorbesc liber despre acest subiect, asa ca pot sa citesc ceea ce am scris. Am scris un text si as putea sa-l citesc, daca mi se permite", a spus CTP la Digi24.

"Un copil a chemat statul roman in ajutor. Nu o data, de trei ori. Se afla in primejdie de moarte. Acest stat, in care traim cu totii si pe care il platim ca sa traim, nu sa fim ucisi, a actionat ca un complice al criminalului sadic din Caracal.

Faptul ca au trecut atatea ore, zile, pana cand Politia a intrat in casa omorului, faptul ca ucigasul nu a fost prins la cateva luni dupa ce mai rapise si macelarise o fata nu sunt catusi de putin intamplatoare.

De cativa ani incoace, ideea pe care puterea aleasa de noi s-a dat de ceasul mortii sa o injecteze in Politie, Procuratura, instantele de judecata, este: Justitia, zeita protectoare a criminalilor, hotilor, coruptilor, violatorilor, pedofililor... De fapt, nu-i interesa decat hotia si coruptia, pe care le practica ei pe scara mare, dar daca si criminalii pot sa actioneze nestresati si nestingheriti, paguba-n ciuperci!

Procurorii si politistii, care ore in sir nu au intrat in casa unde Alexandra era torturata si tipa, n-au avut ca prim gand sa-i salveze viata, ci sa se tina tamp si las de ce credeau ei ca e buchia legii, ca sa nu aiba probleme.

Aceasta este filosofia care le-a fost turnata in cap de sus.

Nu mai sunt in stare sa privesc fotografiile Alexandrei.

Nu pot sa ma gandesc decat ca a murit singura.

Noi, adultii acestei tari, in care ea a avut incredere cand a sunat la 112, i-am inlesnit chinul si moartea.

Si ce vom vedea acum e poate la fel de inspaimantator ca bucatile din trupul Alexandrei, si ale altor victime, raspandite prin curte: efortul supraomenesc - sau subomenesc - pe care il vor face toti ca sa se scoata nevinovati", a spus Cristian Tudor Popescu, potrivit Stiripesurse.ro.