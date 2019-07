Ministrul Apararii, Gabriel Les, considera Serviciul de Telecomunicatii Speciale si-a demonstrat limitele in administrarea sistemului 112 si solicita trecerea STS in subordinea Ministerului Apararii.

"In 2007, Bruxelles-ul deschidea impotriva Romaniei procedura de infringement pentru lipsa localizarii pe sistemul de urgenta 112.

In ianuarie 2009 problema parea rezolvata prin implementarea mecanismului de catre o companie privata.

In 2014 avionul SMURD se prabuseste in Apuseni, iar esecul de a localiza in timp util aeronava se soldeaza cu decesul a doi membri ai echipajului.

In 2019 sistemul de urgenta 112 esueaza inca o data lamentabil, cei insarcinati cu operarea nefiind capabili sa localizeze apelantul. Mai exact, STS a transmis o arie in Apuseni si alte trei locatii gresite. Rezultatele le cunoastem: o tragedie teribila ce nu poate ramane fara urmari.

Ministerul Apararii Nationale are infrastructura si resursa umana specializata pentru a aduce la parametrii optimi acest sistem. Trecerea STS sub coordonarea MApN cred ca este unica solutie de a reforma si reda credibilitatea aceastei structuri esentiale pentru sistemul national de securitate", a scris Gabriel Les pe Facebook.