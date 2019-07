Chiar daca nu ai prins primele festivaluri ale verii, poti inca profita de festivalul reducerilor ca sa iti iei niste gadgeturi si accesorii pentru masina la reducere, ca sa fii pregatit pentru urmatoarea calatorie.



Călătoriile cu mașina au farmecul lor, pentru că poți să te bucuri de priveliști fără grabă și să faci opriri oricând ai chef. Pentru o experiență plăcută completă, îți recomandăm câteva gadgeturi și accesorii pentru mașină, pe care le găsești acum la reducere.

Reduceri la gadgeturi pentru mașină

Atunci când pornești la drum cu mașina, în vacanță, ai nevoie de un sistem de navigatie ca să te asiguri că ajungeți cu bine și în siguranță la destinație, mai ales dacă planificați o călătorie în afara țării. Noi îți recomandăm un sistem de navigație Mio MiVue Drive, care vine la pachet și cu o cameră video auto premium Full HD. Sistemul de navigație are un procesor 800MHz, 128MB RAM și 4GB Flash, cu actualizări pe viață a hărților și hartă completă pentru Europa. Această combinație dintr-un sistem de navigație și cameră video auto este acum la reducere, cu 33% . Le găsești aici.

Atunci când mergi în vacanță, mai ales la mare, este inevitabil ca în mașină să ajungă praf sau nisip, așa că un aspirator auto își va găsi întotdeauna utilitatea. Black & Decker este un aspirator alimentat la 12 V DC pentru curățenia facilă a automobilelor. Are un cablu de 5 metri ce permite accesul în toate zonele mașinii, inclusiv în portbagaj. Duza de aspirare lungă cu deschidere mare poate colecta ușor resturile de mari dimensiuni. Vine echipat cu furtun flexibil și perie pentru curățarea zonelor greu accesibile și a spațiilor înguste. Aspiratorul auto poate fi comandat de aici.

Pentru cei care vor mai mulți cai putere și în sistemul audio, nu doar în motor, pot opta pentru un amplificator auto. Șofatul este întotdeauna mai plăcut când sunteți însoțit de muzică preferată, iar un amplificator de 1000 W furnizează boxelor un sunet mai curat, pentru audiție îmbunătățită. Funcția de control a amplificatorului auto de la Sony micșorează puterea de ieșire astfel încât poți asculta muzică în timp ce în interiorul acestuia aerul circulă. Îl achiziționezi de aici.

Accesorii pentru mașină la reducere

Suportul de bicicletă poate fi util pentru cei care sunt pasionați să se plimbe cu bicicleta pe la munte sau la mare și vor să-și lase mașina în urmă, în timp ce se bucură de aventură. Poți cumpăra un suport de bicicletă care se montează pe plafonul mașinii. Suportul este compatibil cu orice cadru de bicicletă, fiind echipat cu închidere antifurt și chingi pentru fixarea roților, pentru a te asigura că te și întorci cu bicicleta acasă. Îl cumperi de aici.

Dacă în drumul vostru spre mare sau munte vreți să faci o oprire și să stați la un picnic, ar putea să vă fie de folos acest mini frigider auto Trisa Frescolino, ca să țineți băutura și gustările reci și proaspete. Frigiderul are 2 niveluri de ventilație, asigurând o răcire cu 20 grade C sub temperatura ambientală, temperatura maximă ajungând până la +5 grade C. Acesta permite și alimentarea la o putere de 230V/AC sau 12V/DC, pentru mașină. Mini frigiderul are o capacitate de 17 litri, având compartimentare practica și mâner pentru transportare ușoară. Este comod de folosit în călătorii sau acasă. Poate fi comandat de aici.