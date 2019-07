Dacă ești dintre cei care preferă să-și petreacă o parte din concediu acasă, pentru a se relaxa, avem o listă de recomandări pentru console de jocuri la reducere.





Unele console au un aspect elegant, modern, cu performanțe puternice, în timp ce altele te vor duce înapoi, în anii ‘90, ca să retrăiești experiența jocurilor de atunci. Astăzi am făcut o listă de console de jocuri la reducere, pe gustul fiecărui pasionat de jocuri clasice.

Console la reducere

Consola SLIM Sony Playstation 4 are un aspect elegant, oferind o putere fantastică a jocurilor. Veți experimenta culori vibrante, cu imagini HDR impresionante. Puteți organiza jocurile și aplicațiile și să partajați cu prietenii de pe o interfață nouă, intuitivă. Stocați jocurile, aplicațiile, capturile de ecran și videoclipurile cu opțiunile de 500 GB și 1 TB. Redați jocuri pe PC sau Mac, pe dispozitivul PlayStationVita sau Sony Xperia în rețeaua voastră de acasă Wi-Fi și nu veți mai fi niciodată legat la televizor din nou. Consola este acum la jumătate de preț. O comandați aici.

Consola Xbox One Slim One S vă va suprinde încă din primele momente cu o construcție superioară, mărime mult redusă, chiar mai mică decât un PS4. Puteți beneficia de Netflix în 4k sau HDR cu un televizor compatibil cu aceste tehnologii. Consola vine cu o performanță mai fluidă în menuri față de consolele vechi. Un alt plus este controllerul, care este mai rafinat, având o construcție solidă, iar textura de sub palme oferă o aderența mai bună. Consola are o capacitate de stocare de 500 GB. Dispozitivul este acum la reducere și poate fi cumpărat de aici.

Reducere la consola anilor ‘90

Pentru cei care au nostalgia anilor ‘90, care nu au mari pretenții grafice de la jocuri, ci vor doar să se simtă bine în compania unor jocuri clasice, recomandăm consola Nintendo Super NES. Aceasta are aspectul original al consolei de acasă, fiind doar mai mică. În plus, aveți preinstalate 21 de jocuri populare. Două controllere clasice Super NES sunt incluse pentru jocuri multiplayer. În pachet se mai găsesc un cablu HDMI și unul USB. Consola Super Nes Classic Edition este compatibilă cu accesoriile Classic Controller și Classic Controller Pro. Având o reducere de 22%, consola se găsește aici.

Console de jocuri la reducere

Consola Microsoft Xbox One este singura consola cu Blu-Ray 4K, video streaming 4K și HDR. Xbox One S propune un design revizuit, consola fiind cu 40% mai mică decât modelul precedent, iar sursa de alimentare este acum inclusă în carcasa consolei. Noul controler Xbox dispune de un design elegant și simplificat, mânere texturate și tehnologie Bluetooth pentru jocuri pe dispozitive Windows 10. Vă puteți bucura de o rază wireless extinsă și conectați cu orice set compatibil de cășți cu mufa jack. Consola este redusă cu 23%. O cumpărați de aici.

Ultima din această listă de console de jocuri la reducere este consola Sega Mega Drive Flashback. Aceasta vine cu jocurile voastre preferate SEGA încorporate, incluzând toate seria iconic Sonic. În total, are 85 de jocuri clasice încorporate, doi conectori wireless de 2,4 G, ieșire HDMI și un afișaj HD 720P. Jocurile includ Mortal Kombat I - III, Virtua Fighter 2, Beast Altered, Seria Phantasy Star și seria Sonic. Este recomandată pentru cei cu vârsta de peste 15 ani. Consola se găsește aici.