Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, a afirmat vineri ca a cerut un raport referitor la procedura urmata in cazul fetei disparute la Caracal si a precizat ca daca se dovedeste ca au fost intarzieri la interventie, cine este vinovat trebuie sa plateasca, indiferent ca este de la Politie sau de la STS.



"Un caz cutremurator care sper sa fie elucidat cat mai repede. Ancheta nu este inca finalizata si nu vreau sa dau verdicte. Este prematur sa ma pronunt acum cu privire la felul cum a fost gestionat apelul la 112 sau cum s-a facut localizarea telefonului, dar evident toate aceste lucruri trebuie clarificate. (...) Asa cum am spus, nu accept minciuni si am cerut un raport cat mai grabnic referitor la procedura urmata", a declarat Nicolae Moga, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne.

El spune ca a solicitat conducerii Politiei Romane sa aloce toate resursele in acest caz pentru elucidarea cu celeritate a tuturor aspectelor, scrie Agerpres.

"Deja, conducerea Politiei Romane a trimis specialisti de la Institutul National de Criminalistica si de la Sectia de Investigatii Criminale la Caracal pentru a acorda sprijin politistilor de acolo. Solicit Politiei Romane sa comunice permanent pe aceasta situatie", a aratat Moga.

Barbatul suspectat de uciderea fetei de 15 ani la Caracal, disparuta in urma cu cateva zile, a fost identificat vineri, se afla in custodia Politiei si este audiat, potrivit purtatorului de cuvant al IGPR, Georgian Dragan, la locuinta lui fiind identificate, in urma unor perchezitii, ramasite care par a fi de natura umana.

Citeste si:

Cine este barbatul din Caracal suspectat ca a rapit si ucis doua adolescente

Cele doua adolescentele rapite in Caracal au fost ucise, transate si dizolvate in acid