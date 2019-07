Mihaela Luiza Melencu, eleva la Liceul Tehnic „Costin D. Nenitescu“ din Craiova si Alexandra Maceseanu, o eleva de 15 ani din localitatea olteana Dobrosloveni, eleva in clasa a X-a la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“ Caracal si membra a ansamblului folcloric „Dor de Romanati“, au fost ucise de George Dinca, un barbat de 65 de ani care le-a luat cu masina la ocazie. Cele doua fete, de 19, respectiv 15 ani, au avut parte de un sfarsit crunt: ele au fost transate si dizolvate in acid, dupa cum informeaza Adevarul.ro

Adolescenta de 15 ani, disparuta de acasa miercuri, 24 iulie, a fost luata de criminal cu masina si dusa in casa acestuia, situata la marginea orasului Caracal. Fata a reusit sa gaseasa intr-o camera un telefon mai vechi si a sunat la 112, oferind indicii clare despre locul in care se afla. Ea a vorbit 20 de minute cu cei la 112 si chiar a citit numele unui barbat de pe o carte de vizita, insa ulterior s-a dovedit ca era vorba despre o alta persoana. (Citeste si: Cazul fetelor disparute dupa ce au facut autostopul. Politistii din Caracal au descoperit ramasite umane in casa unui mecanic auto)

In baza apelului la 112, angajatii de la Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) le-au furnizat politistilor trei adresa la care oamenii legii au descins in cursul dupa-amiezei de joi, fara insa a reusi sa o gasesca pe tanara, scrie Adevarul.

Azi dimineata, 26 iulie, la ora 06:00 dimineata, politistii au intrat cu forta in casa suspectului si, la perchezitii, au gasit bijuterii si haine ce ar putea fi ale adolescentei de 15 ani, dar si saci cu carne in frigider, ramasite umane si dinti.

Din primele informatii, oferite de sursa citata, se pare ca barbatul le-a transat pe victime in pridvorul casei, apoi le-a bagat in acid de baterie de masina. Ulterior, a ingropat resturile in niste gropi pe care le-a sapat in curtea casei si pe care apoi le-a betonat. Exista posibilitatea ca barbatul sa fi ucis astfel patru persoane.

George Dinca este insurat si are patru copii, insa locuieste singur de mai mult timp. Sotia si copiii sunt stabiliti in Italia si, deocamdata, nu se stie daca au aflat de atrocitatile comise de el.