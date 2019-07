Directorul Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" (INSHR), Alexandru Florian, a declarat, vineri, ca descoperirea de catre o echipa a institutiei pe care o conduce a unei noi gropi comune in Padurea Vulturi din comuna Popricani, Iasi, reprezinta un argument in plus ca in Romania a fost Holocaust.



"Reusim sa completam o pagina de istorie a Romaniei care are unele lacune sau spatii libere si reusim sa aducem un argument in plus ca in Romania a fost Holocaust, ca responsabilii sau responsabilitatea principala a fost a institutiilor din Romania, ca o parte din faptasi, asa cum v-am spus, au fost judecati si au suportat rigorile Justitiei imediat dupa razboi", a afirmat directorul INSHR, cu prilejul prezentarii rezultatelor proiectului de cercetare pentru identificarea de noi gropi comune in Padurea Vulturi, Valea Climoaiei din comuna ieseana Popricani. Proiectul, coordonat de catre Elisabeth Ungureanu, s-a desfasurat in luna iunie a acestui an, scrie Agerpres.

Potrivit lui Florian, descoperirea are si "o componenta morala, umana". "De asemenea, este cealalta componenta, daca vreti, morala sau umana, faptul ca dupa peste 70 de ani aceste victime, la sfarsitul anchetei, cu sprijinul si rolul principal al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, vor fi reinhumate, intr-o groapa comuna, in Cimitirul Evreiesc din Iasi. Deci isi vor gasi odihna acolo unde fiecare fiinta umana isi afla sfarsitul", a spus directorul INSHR.

Dupa descoperirea ramasitelor umane, Institutul "Elie Wiesel" a sesizat Parchetul Militar Iasi si imediat a fost deschisa o ancheta penala, in zilele urmatoare constituindu-se o echipa formata din efective ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, reprezentanti ai Biroului de Criminalistica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, efective ale Inspectoratului Judetean de Jandarmi Iasi, doi medici legisti, procurori ai Parchetului Militar Iasi si arheologul Florentina Marcusi. Cercetarea penala la fata locului a fost condusa de catre prim-procurorul adjunct Irinel Rotariu.

In urma datelor preliminare de la fata locului, s-a constatat un numar de 25 de victime, dintre care 12 adulti, patru tineri si opt copii. Pentru cea de-a 25-a victima, datele existente in momentul de fata nu au permis identificarea varstei, in perioada urmatoare institutiile statului care sunt implicate urmand a efectua mai multe expertize, printre care si una medico-legala.

In groapa comuna, alaturi de fragmentele osteologice, s-au mai identificat, printre altele un pieptene, un posibil ac de coc, cercei, inel, verigheta, nasturi, o moneda, brate ale unor ochelari din sarma de cupru acoperite cu cauciuc partial conservat, o cheie, un fermoar, doua cani metalice emailate.

Adancimea gropii dupa golire a fost de 1,10 m. Groapa a fost inchisa in data de 18 iulie, a spus Elisabeth Ungureanu.

Ea a prezentat si un film cu marturii ale unui martor, Lucica Baltaru, care a povestit cum erau adusi evreii de la Iasi si apoi ucisi.

In urma unui alt proiect de cercetare al Institutului Elie Wiesel, in anul 2010, a fost descoperita o groapa cu 36 de victime, evrei ucisi in iunie 1941, conform celor consemnate in dosarul de ancheta de la acea vreme.

Potrivit cercetatoarei, este vorba de aceiasi autori ai crimelor ca si in cazul gropii descoperite in anul 2010, soldati si ofiteri ai Regimentului 6 Vanatori al Armatei Romane, deoarece, in 1945, cand s-au descoperit gropile de la Stanca Roznovanu, in urma unui proces s-au stabilit vinovatii ca fiind membri ai acestui regiment.

"De altfel, dosarul din 2010 s-a incheiat cu aceasta concluzie sau aceasta decizie - este vorba de aceiasi faptasi, este vorba de genocid, groapa comuna din 2010 populatie evreiasca, faptasii au fost judecati probabil in parte in 1945 si deci clauza se claseaza. Prin urmare aceasta (noua - n.r.) groapa se afla la 5-6 m de groapa din 2010, precum si indiciile legate de tipul de populatie, ca sunt multe femei si copii, precum si resturile de haine care s-au gasit, de produse textile, ne indica, pana se va incheia ancheta criminalistica, ca este vorba despre evrei din acelasi convoi care s-a format initial in localitatea Sculeni, peste Prut, in Basarabia", a spus Alexandru Florian.