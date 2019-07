Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) ar fi dat polititstilor trei adrese gresite in cazul fetei disparute la Caracal.



Se pare ca fata care a disparut in urma cu doua zile a reusit sa sune la 112 in timp ce era in casa barbatului. A dat detalii despre locul unde se afla dar, din pacate, nu a putut fi localizata si salvata. STS, la fel ca in cazul avionului prabusit in Apuseni, nu a putut sa o localizeze. A dat politistilor o raza mult prea mare si trei adrese gresite. Ba mai mult, acum STS refuza sa spuna cand a fost dat apelul la 112, informeaza Realitatea.net.

Adolescentele au fost vazute ultima data in timp ce erau luate la ocazie. Minorele se intorceau de la Caracal catre localitatile de domiciliu atunci cand s-au urcat in masini, la ocazie, si nu au mai fost vazute de atunci. (Citeste si: Cine este barbatul din Caracal suspectat ca a rapit si ucis doua adolescente)