Consiliul General al Municipiului Bucuresti va avea pe ordinea de zi a sedintei din 31 iulie un proiect privind atribuirea denumirii de Esplanada Simona Halep unui spatiu public din Capitala.



Esplanda Simona Halep ar urma sa fie la intersectia dintre Piata George Enescu/Calea Victoriei, Strada Episcopiei si Strada Benjamin Franklin, in sectorul 1 al Capitalei.

Initiativa apartine primarului general Gabriela Firea, dupa castigarea de catre Simona Halep a Turneului de la Wimbledon.

"Avand in vedere ca Simona Halep e prima jucatoare din Romania care a castigat in 2019 turneul de Mare Slem de la Wimbledon, supun spre dezbatere si aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti Proiectul de hotarare privind atribuirea denumirii de Esplanada SIMONA HALEP spatiului public situat la intersectia dintre Piata George Enescu/Calea Victoriei, Strada Episcopiei si Strada B. Franklin, sector 1, Bucuresti", se arata in proiectul initiat de primarul general al Capitalei.

Simona Halep a castigat in urma doua saptamani trofeul la turneul de tenis Wimbledon 2019.