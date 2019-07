Politistii l-au incatusat pe barbatul de 65 ani in curtea caruia au descins vineri-dimineata, 26 iulie, cautand-o pe Alexandra Maceseanu, o adolescenta de 15 ani data disparuta in urma cu doua zile.



Barbatul de 65 de ani locuieste singur, copiii si sotia fiind plecati in strainatate. Este pensionar si se ocupa cu comertul prin targuri.

"Un om care nici prin cap nu-ti trecea ca ar putea sa faca asta. Isi luase de curand o duba, se ocupa cu targurile, cumpara dintr-o parte si vindea in alta: pasari, porumbei, ce-i cadea la mana ieftin, cumpara si vindea in alte targuri. Sotia si copiii sunt plecati in Italia. El locuia singur", a declarat un vecin, potrivit Adevarul.ro.

Anchetatorii perchezitioneaza curtea unui barbat de 65 ani din Caracal, cunoscut drept George "Popicu’", la care ar fi fost gasite deja hainele fetei de 15 ani, din localitatea olteana Dobrosloveni, dar si mai multe oase calcinate, intr-un butoi metallic.

