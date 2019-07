Fostul senator PSD Vasile Ion a fost tatal jurnalistei Marie Jeanne Ion.

"Mina care a salvat atitea vieti n-a mai putut fi salvata", a scris, vineri, pe Facebook, jurnalista.

Vasile Ion s-a nascut pe 12 ianuarie 1950, la Blajani, a urmat Facultatea de Medicina Generala, specialitatea pediatrie, la Institutul de Medicina si Farmacie din Iasi, intre 1967 si 1973. Intre anii 1977 si 1980 a efectuat stagii de specializare in chirurgie pediatrica si alte cinci cursuri de perfectionare in Bucuresti. Dupa absolvire este medic secundar. Este rezident specialitatea chirurgie pediatrica la Spitalul Clinic de Copii din Bucuresti (1973 – 1980), medic principal de specialitate la Spitalul Judetean Buzau (1980 – 1989); din 1991, medic primar in specialitatea chirurgie pediatrica. Si-a continuat activitatea profesionala, in paralel cu cea politica.

Timp de aproape doua decenii, medicul Ion Vasile a fost cel mai influent politician buzoian. Pana in 1989, isi conturase renumele de chirurg pediatru, fapt care i-a inlesnit accesul la rolul de organizator al Frontului Salvarii Nationale; apoi a condus filiala buzoiana a formatiunilor derivate din acesta: Frontul Democrat al Salvarii Nationale, Partidul Democratiei Sociale din Romania si Partidul Social Democrat.