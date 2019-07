Scandal in plina strada, in centrul Aradului. O femeie isi agreseaza sotul, sub privirile trecatorilor.



Multi trecatori care treceau prin zona Podgoria s-au oprit pentru a urmari scandalul. Nu se stie de la ce anume a pornit scandalul, cert este ca barbatul nu a ripostat, chiar daca femeia devenise violenta, noteaza opiniatimisoarei.ro. Imaginile au fost filmate de trecatori. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

