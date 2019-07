Domeniul Mogosoaia devine o vacanta cu hamace si filme, frisbee si standup paddle-ing, cea mai lunga masa de picnic si cel mai mare ecran outdoor vazut la ShortsUP. Ateliere si yoga, public readings, coktailuri si bunatati din Transilvania, slime si slackline si multe altele despre care poti afla din program.

Iata cateva repere concrete pentru aventurile tale la ShortsUP:

Program

Activitatile sunt impartite in 6 categorii - In familie, Sport in joaca, Mica Scena, La masa, Muzica (poate si dans) si, evident, Cinema. Vineri, programul Marele Picnic se intinde intre 18.00 si 23.30, iar sambata si duminica de la ora 12.00 la 00.00. Ai aici programul complet de activitati, pe ore si zile - iata doar o mica selectie complet aleatoare: ateliere de orientare cu busola, atelier de supravietuire in natura si de alpinism cu Cercetasii Romaniei; ateliere de lectura pentru copii impreuna cu Humanitas Junior; atelier de Parkour pentru copii; tururi de birdwatching alaturi de Societatea Ornitologica Romana, pentru a descoperi pasarile din padure; Water sports – Stand Up Paddle pe Lacul Mogosoaia – SUP Academy; poti incerca sa invarti cercul de frisbee, profesionist, de la Bucharest Ultimate, si te poti imprieteni cu scriitorii momentului la Mica Scena - coltul nostru de public reading. Si, nu in ultimul rand, muzica si vibe de picnic urban & soft adventures de la Vinyl, Rum, Tapas and Wine si, desigur, filme scurte minunate si amuzante - verifica programul complet al scurtmetrajelor aici.

Kit de picnic

Vremea se anunta in mare buna, cu soare si cativa nori iar temperaturile arata o maxima de 29-30 de grade cu 17 -18 grade noaptea. In intervalele orare cu vreme schimbatoare, ne tinem de program pe cat posibil si va tinem la curent de eventualele schimbari pe pagina evenimentului.

Confort: Ca sa stai relaxat la picnic, te sfatuim sa aduci cu tine patura/izopren si orice device anti-tantari (Spray, lotiune, device-uri science-fiction cu ultra-sunete – orice iti asigura confortul pe durata filmelor).

Telefoane mobile – tablete pentru votul filmelor: La Marele Picnic esti membru al juriului si ai misiunea de a alege cel mai bun film al evenimentului, care va fi rasplatit cu un premiu de 1500 de Euro. Votul se face digital, pe shortsup.ro, deci ai nevoie de telefon sau tableta la indemana. Pentru extra-detalii, ca sa fii impecabil pregatit, intra aici .

Regulament si acces

Accesul la Marele Picnic se face pe aleea principala spre Palatul Mogosoaia – Centrul Cultural Palatele Brancovenesti. Copiii sub 12 ani au acces gratuit in spatiul de eveniment, si pot viziona filmele doar cu acordul parintilor.

Transport

Poti veni cu masina personala, cu bicicleta, trotineta electrica sau orice alt vehicul prietenos cu mediul si cu traficul - punem la dispozitie rasteluri pentru biciclete. Mai mult, este permis accesul cu bicicleta pe pajiste, in zona de eveniment. De asemenea, ShortsUP pune la dispozitie transport in comun pe toata durata festivalului - intra aici ca sa studiezi toate optiunile posibile, inclusiv variantele de parcare.