Mircea Badea a vorbit pe marginea subiectului votului timp de trei zile in diaspora.



"Eu de ce nu votez trei zile? De ce trebuie sa votez o singura zi? Eu ce am? Doar pentru ca traiesc in interiorul granitelor, am o singura zi de vot? Poate sunt plecat, poate am alta treaba in ziua aia. Eu ma duc si eu la sectia la care sunt arondat. Atunci, eu de ce nu votez trei zile? Eu, daca sunt in interiorul granitelor si vreau sa votez prin corespondenta, eu de ce nu pot? `A, nu, ca tu esti din Romania`.

Si daca sunt din Romania, am ciunga in par sau ce? `Da`. Asta e discriminare: unii au drepturi, unii n-au drepturi. Si asta cu 3 zile, eu de ce nu am dreptul sa votez trei zile? Nu mi se pare in regula, nu pentru ca au ei drepturile alea, sa le aiba, de ce nu le am si eu? Eu de ce nu le am?", a spus Mircea Badea la Antena 3, citat de dcnews.ro.