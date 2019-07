Zaharul, tutunul si alcoolul contribuie la cresterea poverii afectiunilor orale asupra sanatatii publice la nivel mondial, sustin oamenii de stiinta intr-o serie de articole publicate in jurnalul medical The Lancet, citata vineri de Press Association.



Cercetatorii sustin ca preventia cariilor dentare, care reprezinta una dintre cele mai frecvente afectiuni cronice, necesita implementarea la nivel mondial a liniilor directoare ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) privind aportul de zahar.

OMS recomanda ca mai putin de 10% din totalul de calorii sa provina de la zaharuri libere, preferabil fiind un aport sub 5%, scrie Agerpres.

Comunitatea globala a cercetatorilor in domeniul sanatatii orale are un rol important in punerea in aplicare a liniilor directoare, se arata intr-o serie de articole dedicate combaterii afectiunilor orale, publicate de The Lancet.

''Stomatologia se afla intr-o stare de criza", a declarat profesor Richard Watt, presedinte si consultant onorific in domeniul sanatatii orale la University College London, autorul principal al seriei.

''Asistenta stomatologica actuala si reactiile in domeniul sanatatii publice au fost in mare masura inadecvate, inechitabile si costisitoare, lasand miliarde de oameni fara acces chiar si la masuri de baza de ingrijire a sanatatii orale. Desi aceasta problema in furnizarea de asistenta medicala orala nu este responsabilitatea clinicienilor stomatologi, o abordare fundamental diferita este necesara pentru a combate in mod eficient povara afectiunilor orale la nivel global'', a adaugat expertul.

Potrivit studiului, in tarile cu venituri ridicate, stomatologia este din ce in ce mai mult concentrata tehnologic si captiva intr-un ciclu in care tratamentul este pus mai presus de preventie. Acest lucru, subliniaza cercetatorii, inseamna un esec in abordarea cauzelor care stau la baza de declansarii afectiunilor orale.

Multi dintre factorii de risc ai problemelor de sanatate orala sunt prezenti si in cazul bolilor netransmisibile, printre acestia numarandu-se consumul de zahar, de tutun si a unor cantitati nocive de alcool.

Potrivit studiului, in tarile cu venituri medii, povara afectiunilor orale este considerabila, iar sistemele de ingrijire orala sunt adesea subdezvoltate si inaccesibile majoritatii.

In tarile cu venituri reduse situatia este cea mai sumbra in contextul lipsei ingrijirii stomatologice de baza si a faptului ca majoritatea afectiunilor nu sunt tratate.

Cercetatorii au subliniat ca povara afectiunilor orale este in crestere deoarece din ce in ce mai multi oameni sunt expusi la principalii factori de risc. Consumul de zahar, cauza principala a cariilor dentare, a crescut rapid in numeroase tari cu venituri reduse si medii. In timp ce consumul de bauturi indulcite cu zahar este cel mai ridicat in tari cu venituri ridicate, vanzarile acestor produse in numeroase state cu venituri mici au fost substantiale.

"Utilizarea interventiilor clinice preventive, precum administrarea de produse fluorurate pentru aplicatii topice in vederea controlului aparitiei cariilor s-a dovedit foarte eficienta, insa, deoarece este considerata un 'panaceu', poate conduce la pierderea din vedere a faptului ca aportul de zahar ramane cauza primara a dezvoltarii afectiunii. Este nevoie de o inasprire a reglementarii si legislatiei pentru limitarea marketingului si influentei industriilor zaharului, tutunului si alcoolului daca vrem sa abordam cauzele profunde ale afectiunilor orale", a precizat Watt.

Autorii seriei publicate de Lancet au facut apel la educarea si instruirea viitorilor profesionisti din domeniul sanatatii orale cu accent pe preventie. Totodata, ei au solicitat abordari mai concrete in ceea ce priveste politicile pentru abordarea cauzei principale a afectiunilor orale, precum cariile dentare, boala gingivala si cancerul oral.