Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca a observat, in timp ce se afla in vacanta în Spania, cat de relaxati si linistiti erau australienii si cat de stresati erau romanii cu situatia politica din tara.

"Cat de rau ne afecteaza mediul politic...

Am fost saptamana trecuta in vacanta in Spania. Intr-un grup mare, din familia mea extinsa. Cu multi australieni si americani (35-40 de ani, cu copiii, profesori universitari, avocati si medici).

M-a marcat un lucru. Australienii erau liberi, aveau o relaxare si o liniste interioara extraordinara. Se bucurau de viata. Americanii erau ok, insa cativa erau mai tensionati si se certau intre ei (cei pro-Trump cu cei anti-Trump). Romanii erau stresati si tot timpul pe Facebook sa vada ce se mai intampla cu PSD, cat mai fura astia, cum se duce tara de rapa.

Imi doresc ca macar copiii mei, cand o sa aiba 40 de ani, sa poata sta in Romania si sa aiba aceeasi libertate si bucurie interioara ca cea pe care am vazut-o la prietenii mei australieni", a scris Caramitru pe Facebook.