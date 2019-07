Poate ca in marketing ambalajul atractiv conteaza, dar daca preferi sa te lipsesti de o cutie frumoasa si sa iti iei, in schimb, un telefon cu specificatii bune la pret redus, poti cauta printre telefoanele resigilate, mai ales ca acum sunt reduceri mari pentru produse ca noi.





Produsele resigilate sunt cele care au fost expuse în showroomuri sau care au fost cumpărate și returnate de alte persoane. Au ambalajele originale deschise și uneori prezintă zgârieturi fine, dar beneficiază în continuare de garanție integrală.

Am făcut o listă de recomandări cu telefoane resigilate, ca să te bucuri de reduceri mari pentru produse ca noi.

Reduceri la telefoane resigilate

Samsung Galaxy S9+ este unul dintre telefoanele resigilate care au acum reduceri mari. Pe acesta îl poți lua cu 21% mai ieftin. S9+ are un ecran cu diagonala de 6,2 inch, rezoluție QHD și margini foarte mici sus și jos. Bateria de 3500 mAh asigură o autonomie de cel puțin o zi și permite încărcarea rapidă și wireless. Face fotografii de calitate la lumina zilei și în condiții de luminozitate foarte scăzută. Telefonul are 6 GB memorie RAM și până la 400 GB de spațiu de stocare. Îl poți cumpăra de aici.

Huawei P20 Pro a fost ales cel mai bun smartphone al anului 2018-2019 de Asociația Europeană pentru Imagine și Sunet, iar acum tu îl poți cumpăra cu un preț mult mai mic, dacă îl iei resigilat. Smartphone-ul este dotat cu trei camere foto cu lentile Leica de mare performanță. Este echipat cu senzor de amprentă și deblocare facială. Vine cu un ecran de 6,1 inch cu rezoluție full HD+. Sub ecran lui P20 Pro se găsesc procesorul HiSilicon Kirin 970, 6GB memorie RAM și 128GB spațiu de stocare. Îl poți comanda de aici.

Reduceri mari la telefoane resigilate

Dacă vrei un telefon sub 1.000 care să aibă performanțe bune, poți opta pentru un Samsung Galaxy A6 Plus (2018), pe care îl găsești la telefoane resigilate și are o reducere semnificativă, de 31%. Galaxy A6+ are difuzoare optimizate Dolby Atmos, ceea ce oferă claritate și putere sunetului. Afișajul premium Super AMOLED oferă un contrast vizual mai clar și o culoare mai dinamică. Dispune de securitate ridicată prin recunoașterea facială și scanarea amprentelor. Galaxy A6+ integrează un procesor Exynos 7870 Octa-Core, având 3 GB memorie RAM și 32 GB capacitate de stocare. Îl găsești aici.

Telefoane resigilate la reducere

HTC U11+ este un alt smartphone cu o reducere mare. E un telefon premium, dar ignorat de cumpărători pentru că HTC nu mai este un brand atât de popular. Totuși, vine cu specificații destul de bine. HTC U11+ are un ecran de 6 inci. E un telefon dual SIM, cu 128 de GB de stocare și 6 GB de RAM. Bateria are aproape 4.000 mAh, ceea ce e destul de mult pentru un smartphone. Smartphone-ul vine echipat cu un procesor de 10 nanometri Qualcomm Snapdragon 835ix. Îl poți cumpăra de aici.

Samsung Galaxy A8 (2018) este ultimul dispozitiv din lista noastră de recomandări cu telefoane resigilate care au acum reduceri mari. Este un terminal mid-range, care vine cu o serie de caracteristici demne de un flagship. Dispune de Infinity Display și se remarcă printr-o cameră frontală duală. Galaxy A8 este protejat împotriva prafului și rezistent la apă. Telefonul are 4 GB memorie RAM și 32GB spațiu de stocare, care poate fi extins până la 256GB. Este echipat cu o baterie de 3.000mAh și capacitate de încărcare rapidă. Smartphone-ul poate fi cumpărat cu 32% resigilat. Îl găsești aici.