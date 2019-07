Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB) va avea heliport, care va scurta timpul de interventie in cazul urgentelor grave cu circa 30 de minute.



"Urgentele de cod rosu sunt in jur de 4.000 - 5.000 anual. Existenta heliportului, pentru noi, inseamna scurtarea intervalului de timp in care acesti pacienti critici, unii instabili din punctul de vedere al functiilor vitale, pot fi preluati mai repede aici in spital. Se scurteaza intervalul de timp cu minimum 30 de minute", a declarat, joi, seful Unitatii de Primiri Urgente a SUUB, Silvia Nica, potrivit Agerpres.

Data de finalizare a proiectului este estimata pentru sfarsitul lunii august, urmand ca punerea in functiune sa se realizeze in aceasta toamna.

"In prezent, lucrarea este in proportie de 80% finalizata, la sfarsitul lunii august asteptam liftul, pentru ca numai cu ajutorul acestuia vom putea transporta pacientii de pe heliport, dupa ce ei sunt adusi cu elicopterul la spitalul nostru, catre Unitatea de Primiri Urgente, unde vor primi asistenta medicala de specialitate si in functie de afectiunea pe care fiecare pacient dintre cei adusi aici o prezinta. Ei vor fi directionati catre blocul operator sau catre sectiile medicale sau chirurgicale din spitalul nostru", a explicat managerul SUUB, Adriana Nica.

Heliportul SUUB este al doilea din Romania, un altul fiind la Oradea.

Odata cu noul heliport pus in functiune - amplasat pe Blocul Operator Central -, pacientii vor fi transportati direct in Unitatea de Primiri Urgente cu ajutorul unui lift si printr-un culoar suprateran.

Heliportul si liftul costa 800.000 de euro, suma care este suportata in totalitate de o companie privata, sponsorul Spitalului Universitar.