Fostul trezorier al PSD Mircea Draghici a fost trimis in judecata joi, de DNA, pentru savarsirea infractiunilor de utilizare a subventiilor in alte scopuri decat acelea pentru care au fost acordate si pentru delapidare.



"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata a inculpatului DRAGHICI MIRCEA GHEORGHE, la data faptelor trezorier al unui partid, pentru savarsirea infractiunilor de: utilizarea subventiilor in alte scopuri decat acelea pentru care au fost acordate, delapidare (2 fapte)", anunta DNA.

Conform procurorilor, in perioada 15.02.2018 – 11.06.2018, Draghici a utilizat suma de 380.000 euro provenita din subventia acordata partidului de catre Autoritatea Electorala Permanenta, pentru a-si cumpara un imobil in cartierul Pipera, orasul Voluntari, judet Ilfov.

”Cu acesti bani, inculpatul a acoperit partial, in proportie de peste 2/3, valoarea imobilului respectiv. Plata din subventii a sumei respective a fost disimulata prin incheierea unui contract de inchiriere din care reiesea ca banii respectivi ar fi platiti de partid drept chirie, iar nu pentru beneficiul trezorierului. In acest sens, in cursul lunii februarie 2018, in exercitarea functiei de trezorier, inculpatul impreuna cu o persoana din familie, a negociat si a convenit sa achizitioneze, de la un vanzator, un imobil cu valoare de circulatie de peste 500.000 euro, pe care sa-l achite, in parte, cu sume de bani pe care le gestiona in calitate de trezorier, si in parte, cu fonduri proprii. In ziua de 15.02.2018, au fost incheiate doua contracte: o promisiune de vanzare cumparare intre vanzatorul imobilului si persoana din familia inculpatului pentru suma de 180.000 euro (platita din fonduri proprii), dar si un contract de inchiriere intre acelasi vanzator si formatiunea politica (care practic ii asigura vanzatorului imobilului ca va incasa diferenta pana la valoarea reala de peste 500.000 euro, din subventiile primite de partid)”,explica DNA, potrivit News.ro.