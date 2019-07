Tot mai multi mici intreprinzatori se plang ca au dificultati in a gasi angajatii potriviti.



Acestia nu sunt seriosi, pleaca dupa o scurta perioada sau nu dau randamentul asteptat. Sunt probleme de care cu siguranta te-ai lovit sau te vei lovi si tu, asa ca atunci cand faci angajari este necesar sa ai fie un departament HR foarte bun, fie sa stii exact ce cauti si sa iei cele mai bune decizii.

Oferta corecta iti aduce candidatii potriviti

Partea financiara este de cele mai multe ori cea mai importanta atunci cand cineva isi cauta de munca. Daca firma ta este recunoscuta ca una care plateste mai bine decat restul, ai toate sansele sa gasesti si angajati mai buni. Pe langa salariu poti acorda si bonusuri de performanta, pe care sa le comunici din timp, dar sa le dai intotdeauna la final de an, pentru a fi sigur ca iti vei pastra angajatii. De asemenea, poti oferi si carduri sau tichete cadou, care reprezinta un beneficiu pentru companie din punctul de vedere al costurilor si pot fi foarte motivante atat pentru angajati, cat si pentru cei pe care urmeaza sa ii cooptezi in echipa.

Incearca sa le oferi oamenilor si posibilitati de dezvoltare. Poate unii dintre ei isi vor dori sa ramana pe acelasi post, dar sa isi faca treaba mai bine, in timp ce altii vor dori sa experimenteze lucruri noi si sa avanseze in cariera. Va trebui sa ii cunosti foarte bine. Le poti afla dorintele inca din timpul interviului de angajare.

Invata sa citesti oamenii

CV-urile te pot induce de foarte multe ori in eroare. Uite un exemplu: cel care a aplicat nu a terminat facultatea, a avut parte de un an sabatic in India si este dislexic. L-ai angaja? Numele lui este Steve Jobs. Asta nu inseamna ca toate persoanele cu astfel de povesti vor deveni in cele din urma oameni care revolutioneaza lumea. Atunci cand cauti angajatul perfect, nu trebuie sa tii cont insa numai de CV. Poate fi un reper, dar tot interactiunea directa si capacitatea ta de a citi oamenii sunt cele care conteaza cel mai mult.

Drept urmare, stabileste cat mai multe interviuri, interactioneaza si incearca sa afli cat mai multe despre candidat. Vezi cum reactioneaza atunci cand este pus sub presiune. Il poti intreba, printre altele, cat face 7X7, pentru a-ti forma o idee despre felul in care se comporta atunci cand se confrunta cu o problema ivita din senin. Fa-i cunostinta cu viitorii colegi, pentru a vedea cum interactioneaza. Verifica felul in care i-a vorbit secretarei sau portarului, pentru a afla cum se poarta si atunci cand nu se afla la interviu. Toate acestea sunt mici trucuri care iti pot da niste raspunsuri si a vedea daca ai gasit omul potrivit sau nu.

Alege diversitatea

Firma ta va avea numai de castigat daca vei incerca sa nu folosesti tot timpul aceleasi tipare sau acelasi fel de oameni. Diversitatea in randul angajatilor iti va asigura viziuni diferite asupra activitatilor pe care ei le intreprind. De aici se pot naste idei noi, de pe urma carora ai putea avea o multime de beneficii. Pregatirea, disciplina, dar si experientele de viata ale angajatilor tai sunt toate la fel de importante si pot da valoare afacerii tale.

In concluzie, angajeaza pe cineva si da-i oportunitatea de a schimba lumea. Speram ca sfaturile noastre sa iti fie de ajutor.