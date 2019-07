"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in R.F. Germania ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 24-28.07.2019, este prognozat un val de caldura, cu temperaturi extreme, pe intreg teritoriul german si care vor depasi nivelul 3 (peste 32 grade Celsius), iar in zonele de vest si sud vor depasi nivelul 4 (peste 38 grade Celsius).

Cetatenii romani, pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in R.F. Germania: + 493021239555, + 493021239514 si + 493021239516; Consulatului General al Romaniei la Bonn: +492286838135; +492286838211; + 492286838244; + 492286838254; Consulatului General al Romaniei la München: +4989553307; +498998106143, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Berlin + 491601579938, oficiului consular al Romaniei la Bonn +491735757585, oficiului consular al Romaniei la München +491602087789 si oficiului consular al Romaniei la Stuttgart +491716813450.

Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet berlin.mae.ro, bonn.mae.ro, munchen.mae.ro, meteoalarm.eu, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia 'Calatoreste in siguranta', care ofera informatii si sfaturi de calatorie".