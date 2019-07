Timpul mediu petrecut de copiii mai mici de doi ani in compania unor dispozitive electronice precum telefoane mobile si tablete este o problema scapata de sub control, sugereaza o noua cercetare realizata de experti australieni din domeniul sanatatii si preluata de Xinhua.



Potrivit unui studiu publicat miercuri in Medical Journal of Australia si realizat de cercetatori de la Universitatea din Queensland, exista copii de varsta mica ce petrec aproximativ 50 de minute zilnic in fata ecranelor.

Conform recomandarilor stabilite de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), guvernul australian si multe alte organizatii internationale, copiii sub doi ani, varsta esentiala pentru dezvoltarea cerebrala, nu ar trebuie sa stea deloc in fata ecranelor.

"Am fost surprinsi sa constatam o crestere rapida a timpului petrecut in fata ecranelor incepand cu prima luna de viata", a avertizat autoarea studiului, Leigh Tooth, profesor asociat la Facultatea de Sanatate Publica a Universitatii din Queensland.

"Sunt copii care petrec aproape o ora pe zi in fata ecranelor inainte de a implini un an".

"Copiii cu varste mai mici de doi ani nu ar trebui sa petreaca niciun moment in fata ecranelor.''

Potrivit studiului, copiii care au aproximativ trei ani petrec, in medie, 94 de minute pe zi in timpul saptamanii in fata dispozitivelor digitale, scrie Agerpres.

"Copiii de varsta mica nu ar trebui sa stea in fata ecranelor pentru perioade lungi de timp intrucat exista dovezi nou aparute potrivit carora acest obicei ar putea fi nociv pentru crestere si dezvoltare, iar oamenii ar trebui sa fie constienti de acest lucru", a spus Tooth.

"Timpul petrecut in fata ecranelor reprezinta o oportunitate ratata in care copiii ar putea practica si perfectiona o abilitate benefica dezvoltarii cum ar fi sariturile cu coarda in loc sa fie sedentari si transfigurati in fata unui ecran".

"Este foarte usor sa petreci timp impreuna cu copiii in fata ecranelor intrucat exista atat de multe aplicatii si jocuri dezvoltate special pentru copii si parinti".

"Daca oferi un iPad unui copil timp de 30 de minute, atunci acesta va fi transfigurat - este usor de inteles de ce parintii ofera copiilor acces la ecrane", a mai adaugat cercetatoarea.

A-i indemna pe parinti sa se conformeze recomandarilor OMS in ceea ce priveste timpul petrecut pe ecrane le va oferi copiilor cel mai bun start posibil in viata, a mai spus Tooth.

"Recomandarile au fost facute cu un rost si anume protejarea sanatatii si dezvoltarii copilului", a adaugat cercetatoarea.

"Este ingrijorator faptul ca exact in acesti prim ani se poate produce un impact negativ asupra sanatatii si dezvoltarii".