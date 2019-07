Fostul ministru al Afacerilor Interne, Carmen Dan, a prezentat, miercuri, pe Facebook, un bilant al mandatului sau la sefia MAI.



"Il felicit pe noul ministru de interne, senatorul PSD Nicolae Moga. Mult succes! Ministerul Afacerilor Interne este o institutie importanta cu oameni aflati in slujba cetatenilor, de la ministru pana la angajatul din strada sau cel de la ghiseu.

Printre proiectele de acte normative initiate in ultimii doi ani si jumatate de Ministerul Afacerilor Interne, relevante pentru cetateni, amintesc aici: legea privind Cartea Electronica de Identitate, legea privind prelungirea valabilitatii pasapoartelor electronice de la 5 la 10 ani, cadrul normativ pentru implementarea Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civila, legea Arhivelor sau implementarea RO-ALERT.

De asemenea, in ultimii 2 ani bugetul MAI a fost unul semnificativ mai mare ca in anii precedenti: in 2017 a fost de 12,4 miliarde, in 2018 de 15,2 miliarde, iar pentru 2019 este de 19 miliarde. Executia bugetara pentru 2017 si 2018 a depasit 99%.

Tot in ultimii ani valorile infractionalitatii, la nivel national, au scazut. S-a intamplat si in 2017, iar 2018 a fost al 7-lea an consecutiv in care s-a inregistrat acest trend.

In perioada 1 ianuarie 2017 - 30 iunie 2019 au fost achizitionate 4.472 autovehicule, mai mult de jumatate fiind alocate Politiei Romane. De asemenea, pana la finalul anului 2019 vor mai fi achizitionate din fonduri bugetare si fonduri externe nerambursabile circa 500 mijloace de mobilitate.

Pentru cresterea nivelului de protectie a personalului, in anul 2017 au fost achizitionate mijloace de protectie balistica in valoare de 2,8 milioane lei, in anul 2018 in valoare de 11,6 milioane de lei, iar in primul semestru al anului curent au fost receptionate echipamente de protectie antiglont (casca+vesta) in valoare de 1 milion de lei si au fost semnate contracte subsecvente pentru achizitia de veste de protectie antiglont si maiouri de protectie antiglont si anti-injunghiere in valoare de circa 3,4 milioane lei.

In conditiile in care efectele legii pensiilor militare adoptate in 2015 s-au manifestat accentuat in anii 2016-2017 (perioada in care au iesit din sistem aproximativ 20.000 de oameni), finalul anului 2018 a marcat o redresare a dinamicii de personal. Pentru prima data dupa anul 2012, balanta dintre intrarile si iesirile de personal din sistem a fost pozitiva, cu un castig de 4.833 de posturi incadrate", a scris Carmen Dan pe Facebook.