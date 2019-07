Un barbat in varsta de 40 de ani a murit dupa ce a sarit pe sine, potrivit Digi24, blocand circulatia la ora de varf.



UPDATE 9:00 - Metrorex a anuntat ca circulatia la metrou in zona statiei Izvor a fost reluata.

"Circulatia trenurilor de metrou a fost reluata conform graficului normal, incepand cu ora 08:36. Pana la acest moment, Metrorex a reorganizat circulatia trenurilor de metrou pe Magistralele 1 si 3 in sistem pendula, pe un singur fir, astfel incat institutiile abilitate sa isi poata desfasura cercetarile ce se impun in astfel de cazuri", a transmis compania.

Circulatia s-a desfasurat cu dificultate pe magistralele 1 si 3. Calatorii au fost anuntati ca "din motive independente de Metrorex, circulatia trenurilor functioneaza cu intarziere".

"Metrorex informeaza ca, astazi, 25.07.2019, incepand cu 07:05, circulatia trenurilor de metrou se desfasoara cu dificultate pe Magistrala 1 (Dristor-Pantelimon). Modificarile in circulatie au fost facute intrucat o persoana a cazut in calea de rulare in statia de metrou Izvor (in directia Eroilor), posibila tentativa de suicid. Circulatia trenurilor va fi reorganizata de Metrorex, astfel incat evenimentul saafecteze cat mai putin calatorii", informeaza Metrorex, potrivit Adevarul.ro