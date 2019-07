Peste 80.000 de seisme au fost inregistrate din 4 iulie in zona Ridgecrest - dupa doua dintre cei mai mari cutremure care au lovit California in aproape un deceniu, relateaza miercuri dpa.



Expertii au declarat ca cele doua cutremure puternice - primul cu magnitudinea de 6,4, urmat de al doilea cu magnitudinea de 7,1 - au condus la o serie de replici. Cel de-al doilea cutremur major s-a produs in apropierea orasului Ridgecrest, la marginea Parcului National Death Valley, la o distanta de 202 kilometri de Los Angeles, conform Institutului american de geofizica USGS.

Potrivit acestuia, probabilitatea producerii unui nou seism cu magnitudinea de 7 sau mai mare in urma replicilor din zona Ridgecrest este una redusa, de 1 la 300.

Aceasta activitate este frecventa in zonele unde exista un flux de caldura ridicat in subteran, a declarat Zachary Ross, profesor de geofizica la California Institute of Technology.

Oamenii de stiinta au indemnat populatia sa dea dovada de atentie sporita in legatura cu posibilitatea unor noi replici.

In orice moment, exista o probabilitate de la 1 la 10.000 ca un cutremur cu magnitudinea de 7,8 sau mai mare sa se produca pe falia sudica San Andreas, au precizat ei.

Cele doua cutremure majore au provocat pagube in Ridgecrest, Trona si la instalatiile militare din zona, insa nu au existat persoane grav ranite.

Cel mai recent cutremur distructiv produs in sudul Californiei a avut magnitudinea 6,7 si a avut loc in Northridge, in 1994, provocand moartea a 57 de persoane si pagube materiale in valoare de miliarde de dolari.

Desi cutremurul din 5 iulie cu magnitudinea 7,1 a eliberat o energie mult mai mare in comparatie cu seismul din Northridge, pagubele estimate sunt mai mici intrucat epicentrul a fost intr-o regiune izolata, slab populata.